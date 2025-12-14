通膨衝擊一般家庭支出 舊金山農市靠「代幣」撐買氣

（中央社記者張欣瑜舊金山13日專電）走一趟加州舊金山的農夫市集，人潮絡繹不絕，表面上感受不到通膨與關稅的衝擊；不過，不少攤販桌上提供給中低收入家庭、用於購買食品的「補助代幣」明顯增加。攤商向記者表示，代幣制度在短期內讓他的生意未受太大衝擊，但這也意味著中低收入家庭必須更大量使用代幣以維持基本餐食。

美國聯邦政府出資的食品補助計畫在加州行之有年，核心目的在幫助低收入家庭購買食品，因此，農夫市集內有時會看到民眾以電子福利支付卡換取代幣購買生鮮蔬果。

廣告 廣告

每逢週末，北加州各大農夫市集便湧現人潮，儘管通膨與關稅壓力升溫，買氣仍未明顯降溫。不過，近幾個星期走訪農夫市集，可以看到攤販桌上的代幣明顯變多，反映出使用代幣消費的情況更加普遍。舊金山或奧克蘭的農夫市集皆可觀察到此一現象。

經常在不同農夫市集代銷水果的攤商羅伯特（Robert）向記者解釋，最近的確有越來越多人使用政府補助代幣，這套代幣制度在一定程度上緩解了他的壓力，使他的生意沒有衰退太多，而這也反映出接受補助的中低收入家庭對代幣的依賴度正在提高。

「這是幫窮苦人家買菜的」，羅伯特拿起代幣補充道，「那些參加補充營養援助計畫（SNAP）的人，會到服務台刷卡來換取代幣。每一個代幣是一塊錢（美金），可以在農夫市集購買食物...SNAP計畫是給買不起食物的人一張卡，有點像食物券。」

記者詢問未受補助的一般家庭購買食品的情況，羅伯特表示，消費意願比以前保守。

「在加州農夫市集賣的東西都必須是你自己種的，因此關稅對我們攤商不會有直接影響，頂多棚架、磅秤變貴了一些；不過，關稅還是有間接影響我們，因為當所有東西都變貴，人就會少花錢，你買了電視，因為關稅變貴，就會少花一點錢在其他地方。」他說。

羅伯特也擔心，聯邦政府會取消或削減SNAP計畫，屆時生意可能會受更大衝擊。

隨著耶誕、新年假期來臨，美國民眾展望2026，也擔心家庭支出在明年將持續增加。

在舊金山灣區，農夫市集與超商在通膨與關稅壓力下，消費表現相對有韌性；相較之下，高檔餐飲市場因民眾節省開支而承壓加劇，今年已有多家米其林餐廳與老牌牛排館宣布熄燈。（編輯：陳承功）141214