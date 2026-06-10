通膨超過警戒線、台股交投熱絡 央行考慮升息？ 楊金龍這樣說

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央行總裁楊金龍在立院財委會備詢。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中央銀行將於下週（6 月 18 日）召開理監事會議，利率決策與房市管制動向成了外界關注焦點。有立委關注，國內通膨壓力升溫、台股交投又熱，是否可能啟動升息。楊金龍對此表示，央行持續掌握最新數據，下週理監事會議就會討論利率、選擇性信用管制，並於會後公告決議。

根據主計總處最新數據指出，五月份消費者物價指數（CPI）年增 2.2%，創 14 個月以來新高，再度高於央行「警戒線」2%，扣除能源及食物價格的核心 CPI 持續在 2.1% 左右震盪，民眾對物價上漲感受仍明顯。

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央行總裁楊金龍今（10）日赴立法院財委會報告，面對國民黨立委賴士葆委員質詢提問，有金融機構預估，台灣的央行下周會升息，原因為國內通膨壓力升高、台股又很熱，是否有計劃利率調整半碼或一碼來因應？楊金龍回應，由於下週就是理監事會議，當中便會針對選擇性信用管制、貨幣政策來討論，並於會後公告決議。

國民黨立委李彥秀質詢提問，多數主要國家均將 2% 視為中長期通膨目標或警戒水準，面對未來物價可能再走高，市場關注央行是否應提前採取升息措施。對此，楊金龍重申，下週（18 日）央行將於理監事會議中就相關情勢進行討論，並依據國內外經濟金融情勢來做決策。

楊金龍分析，若判斷通膨預期可能持續升高，甚至影響民眾與企業的價格預期形成，預防性升息將較為有效；但若通膨只是短期現象，且預期未來會快速回落，則不一定需要提前採取緊縮貨幣。不過他也提到，能源價格上漲所帶來的供給面通膨，單靠貨幣政策效果有限，因此肯定政府近年透過凍漲油、電價等供給面政策穩定物價，央行也是行政院「穩定物價小組」成員之一，持續參與相關會議與政策討論。

民進黨立委賴惠員質詢問道，央行對通膨的態度，是否與行政院、主計總處有不同？楊金龍回應，「我們與主計總處所關注物價的內涵，事實上是一致的、不會有所差別。」賴惠員接著問，國際能源的價格會不會影響到 CPI？楊金龍回應，事實上多虧行政院實施了「供給面的政策」，讓國內物價穩定下來，相較於德國、美國、日本等先進國家的物價更加平穩。

賴惠員再問，針對未來物價走勢預測，行政院判斷「未來幾個月的 CPI 可能仍維持高檔」，央行對未來是否會出現「第二波通膨」的態度為何？楊金龍回應，依現在局勢來看，主要還是受美伊戰爭影響，原預期只會是短期性，但這次「稍微長了一點」；然而，至目前為止，觀察油價走勢已經下來到 90 美元左右。

賴惠員再問，所以可預見戰爭是進到尾聲？楊金龍回應：以市場來看是的，只要油價持續回檔，對於國內物價的影響就會越小。

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