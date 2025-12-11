通膨趨穩！房租漲幅創27個月新低 專家：觀察買轉租效應

整體通膨狀況趨穩，11月房租指數年增率也微幅下滑至2.02%，寫下27個月以來的年增率新低。廖瑞祥攝



隨著11月消費者物價指數（CPI）年增率為1.23%，整體通膨狀況趨穩，同時，房租指數雖然創下新高，但11月房租指數年增率也微幅下滑至2.02%，寫下27個月以來的年增率新低。專家分析，租金先前受通膨、房價及房東成本增加等因素影響，但近期漲勢已趨於平穩，加上房價在盤整階段，需觀察 「買轉租」 的需求是否持續湧入，將成為租屋市場的關鍵變數。

11月CPI年增1.23％，其中外食費持續上漲，加上肉類、蛋類價格仍高，房租、家庭管理費用、交通工具零件及維修費等費用調升，以及火車票及電費調漲，交通工具因新購汽機車貨物稅減徵而價跌，以及機票、油料費及通訊設備下跌，抵銷部分漲幅；而核心CPI則是年增1.72％。

統計顯示，11月房租指數為109.67，雖然創下新高，但房租指數的年增率2.02%，則是近27個月年增率的低點；以區域來看，南部區域與中部區域租金漲勢較為收斂，北部地區房租指數11月2.03%，中部地區是2.29%，但去年中部地區的年增率為3.5%，南部地區的房租年增率11月剩1.77%，去年的全年的年增率2.55%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年來租金上漲與背景有關，包括通膨、房價上揚、房東稅負與生活支出增加，以及管理費增加等，都可能間接影響房租表現，目前市場供需狀況並無供過於求，導致租金造成壓力，況且，政府祭出租金補貼，一方面降低租客負擔，另一方面也增加租客租金的承擔能力。

曾敬德指出，最直接影響租屋市場的是市場供需，若能持續增加供給就能降低房租壓力，不過，前幾年舊租約應該都已經換約，現在房價已經進入盤整，接下來觀察租金狀況表現是否趨於平穩，抑或由買轉租帶來支撐。

