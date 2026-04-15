通膨重燃 今年降息無望？ 美前財長說話了





美國前財政部長葉倫在香港演說中指出，伊朗戰爭已造成深遠的「供應衝擊」，直接推升通膨並加劇經濟不確定性。她直言，雖然在通膨重燃的威脅下，抗通膨之路依然漫長，但預測聯準會今年仍有「降息一次」的可能性，這成為當前嚴峻經濟形勢中，市場最為關注的微弱曙光。

地緣政治加劇全球供應衝擊

根據路透社報導，前美國財政部長葉倫（Janet Yellen）週三（15日）出席在香港舉行的匯豐全球投資峰會時表示，中東地區的衝突已顯著加劇了持續性的經濟不確定性。葉倫在演說中強調，這場伊朗戰爭正為全球經濟帶來顯著的供應衝擊，她指出：「這對通膨造成了上行壓力，我們在近期的通膨報告中已經看到了這一點，而且未來可能會看到更多。這確實是一個廣泛的供應衝擊。」

聯準會決策面臨嚴峻權衡

針對利率政策，葉倫對聯準會的行動給出了謹慎且明確的預估。儘管近期通膨數據出現波動，她認為聯準會今年仍有可能進行一次利率調降，但戰爭帶來的連鎖反應讓降息路徑變得極其複雜。根據《路透社》引述她的觀察，葉倫表示，短期通膨預期通常會隨著能源價格的波動而起伏，而當前的戰爭局勢正是不穩定因素的核心。她認為，由於供應鏈受阻與能源成本上升，聯準會必須在維持經濟增長與抑制物價之間，進行更為艱難的抉擇。

戰爭衝擊下的全球經濟韌性

葉倫在演說中也提到，儘管當前通膨壓力沉重，但全球經濟仍展現出一定的韌性。不過，她提醒投資者必須密切關注中東局勢對能源市場與航運路徑的後續影響。路透社報導指出，葉倫的發言反映出資深財政官員對於戰爭導致通膨長期化的高度擔憂，尤其是當前的局勢與過去幾年的通膨演變路徑截然不同，供應端的斷裂將使得各國央行在調整貨幣政策時顯得更為投鼠忌器。

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（封面圖／翻攝自《Janet Yellen》X）

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