通膨降房租持續發高燒 租屋族嘆：荷包好痛！ 房租高漲打臉現實生活

CPI降到1字頭，看似降溫了，但房屋租金完全沒想要理你，房租指數再登頂，薪水還在苦苦等加，租金早就不館不顧往上飆，荷包瞬間暴痛。圖／信義居家

隨著整體通膨慢慢降溫，11月消費者物價指數（CPI）年增率下滑到了1.23％，這可比前幾個月的生活品質更為舒服一些。不過，租屋族的心情可沒因此輕鬆多少，因為11月份的房租指數再創新高，但好消息是它的年增率掉到2.02％，漲蝠寫下27個月以來最低點，租金的漲勢總算有一點「踩煞車」的味道，接下來能不能跌破2％，租屋打拚族還瞪大雙眼瞧著。

根據統計，11月房租指數來到109.67再創新高，房租指數往上，代表的意義就是租金變貴，租屋族每個月的荷包壓力就會越大。造成的原因其實大家都懂：通膨、房價升高；房東端的稅金上升、裝修費增加，加上管理費也會調漲，都會導致房租上漲。另外，都會區工作機會多，租屋市場搶手也會把租金往上推，也讓許多年輕打拚族大嘆：「薪水沒漲，房租倒是拚命漲。」

所幸年增率只有2.02％，這是近2年多來最溫和的漲幅。以各地區來看，北部房租年增率2.03％，略高於均值。中部是更高的2.29％，但比去年3.5％的漲勢已收斂許多。南部增幅最低、僅1.77％，與去年的2.55％相較明顯冷卻了下來。

信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，這波租金上漲其實有很多背景因素，都會轉嫁到租金上。而更關鍵的一點是，市場供需根本完全沒有供過於求的現象。租屋需求旺、供給量又不夠，租金自然很難往下掉。

政府的租金補貼雖然替房客省下一些壓力，但也讓租客的「承租能力變強」，反而讓租金比較不會往下掉。曾敬德表示，前幾年簽的舊租約大多已換新，未來租金是否會趨於平穩，還得再觀察。

物價方面，11月CPI雖然只漲1.23％，但外食費永遠是一條向上的曲線，肉類、蛋類價格偏高，房租、家庭管理費、交通工具維修費也都調漲。火車票、電費那更不用說，這些上漲讓民眾都感受得到荷包一直變薄中。

雖然新車貨物稅減徵、油料下降等因素抵銷了部分漲幅，但把蔬果扣掉後，CPI還是漲1.61％，核心CPI更來到1.72％，這代表生活必需支出仍在緩慢推升。

曾敬德強調，租金的最終走向，還是回到供需。供給能增加，租金壓力才會真正下降。現在房價已經進入盤整期，接下來要觀察的是：租屋市場會不會跟著冷卻？還是會因為買不起房的族群轉向租屋，需求再度被推高？無論如何，租屋族能確定的只有一件事，「你的薪水不一定會加，但房租總是會找到機會漲。」



