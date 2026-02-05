通膨降溫？1月CPI創5年新低 雞蛋飆漲近2成、民生物資創23個月新高

1月物價創下五年來新低，但17項重要民生物資上揚，雞蛋漲幅逼近2成。李政龍攝



行政院主計總處今（2/5）日公布1月消費者物價指數（CPI）年增0.69%、月跌 0.04%，連續九個月低於2%，並寫下近五年來新低；不過，民眾最有感的17項重要民生物資卻不減反增，平均年增率達3.12%，創下近23個月新高，其中雞蛋漲幅逼近2成，是近33個月最大漲幅，豬肉也不遑多讓，漲幅逾7%，也創近38個月新高。

主計總處公布1月的CPI年增率，受到部分業者調漲外食費、蛋類及肉類價格相較去年同期偏高，加上房租、電費、燃氣，與火車票、交通工具零件及維修費等費用調升，1月CPI年增0.69％，扣除蔬菜水果和能源後的核心CPI則漲1.24％。

綜合統計處專委曹志弘說明，1月CPI年增率偏低，主要是基期較低，與去年1月適逢農曆春節有關，因春節期間部分商品與服務價格增加，如果排除服務類價格因素，1月CPI年增率將低於1.5%，再除去春節因素，季調後為1.34%，顯見排除春節等干擾，物價並未出現明顯波動，走勢依舊持穩。

另一項重要指標，行政院穩定物價小組關切的17項重要民生物資的CPI年增3.12%，創23個月以來最大漲幅，尤其雞蛋的年增率達18.31%，為33個月來最大漲幅；豬肉也來到7.22%，創38個月以來新高。曹志弘指出，雞蛋漲幅受到天候影響，產蛋率下滑，價格雖然上揚，漲幅仍屬溫和，豬肉則是受飼料成本所影響。

值得注意的是，房租指數年增率為1.99%，為30個月以來首度跌破2%；而外食費年增3.08%，已經連續15個月超過3%，漲勢卻出現連續三個月收斂。曹志弘說，房租指數因整體物價漲幅持續平穩、住宅維修費漲勢縮小，及內政部住宅價格指數轉跌等，而外食費因內銷品物價年增率走跌，來到-3.06%，評估外食費年增率有機會收斂至3%以下。

由於2月迎來農曆春節，CPI有機會上揚。曹志弘強調，受到農曆春節影響，餐飲住宿、交通費用等服務類品項將會調漲，2月CPI漲幅將明顯回升，一般會將1、2月合併觀察，排除春節因素干擾，預估平均漲幅仍低於1.5%，物價處於平穩。

