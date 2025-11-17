通膨隱憂升？川普降食品關稅 瑞士關稅39%變15%

圖／達志影像美聯社

趕在月底感恩節前，美國總統川普宣布，取消200多項食品的對等關稅，包括美國人大量消費的牛肉、咖啡、柳橙汁等品項，顯然體認到通膨比他想像得難纏。居高不下的物價，已經讓共和黨在兩週前的地方選舉，輸得比預期要來得多。川普政府趕忙與中南美四國達成協議，免除部分食品關稅；另外也與瑞士達成不具約束力的貿易框架協議，關稅將從39%大幅降到15%，換得瑞士對美投資兩千億美元。

再過十天就是感恩節，美國總統川普宣布，調降200多項食品關稅，包括牛肉、番茄、咖啡、茶、香蕉、柳橙汁等，顯示在消費者物價居高不下之際，川普的招牌關稅政策恐面臨大轉彎。

美國總統 川普：「我們就是小幅調降一些食品(的關稅)，比如咖啡，咖啡價格有點太高，現在它們很快就會降下來，我們在這方面很擅長。」

過去一再表示大規模關稅不會加劇通膨的川普，面對記者質疑，他這麼說──

美國總統 川普：「我沒有說它們不會(讓價格上漲)，我說它們在某些情況下可能會，但很大程度上，它們是由國家負擔。舉例來說，我們實際上幾乎沒有通膨，但我們卻有數千億美元進帳。」

儘管川普堅稱通膨不存在，但美國消費者顯然不這麼認為。

維吉尼亞州居民 (2025.11.4)：「我的天哪，食品價格、油價、通膨，什麼都沒做。」

就是這波被稱為「可負擔的生活」危機，讓共和黨在兩個星期前的選舉中慘敗。物價的飆漲，從餐桌上的食物、開車出門要加的油，到住房、醫療健保，讓生活費越來越難以負擔。在亞特蘭大非營利組織外，長長的車龍，都是排隊等領免費感恩節食物的民眾。

亞特蘭大排隊領食物民眾：「這對我來說差很多，(我擔心的不只是感恩節)而是每一天，我甚至今晚就需要這些。」

川普週五在社群上表示，共和黨是「可負擔生活的黨」，宣稱今年感恩節晚餐開銷會下降25%，但現實是食品雜貨價格比去年上漲了2.7%。

亞特蘭大教會執行牧師 絲托克斯：「我們看到需求增加，我們看到需要協助的高齡者和家庭。」

根據現有的消費者物價指數，九月份牛絞肉價格漲了近13%，牛排更是貴了近17%，漲幅都是三年多來最大，也是自前朝拜登的通膨高峰以來最高紀錄；香蕉價格也上揚7%，番茄則漲約1%。美國人每天離不開的咖啡，一年來價格已經上漲約兩成；除了極端氣候影響收成，另一大原因，就是川普對三大咖啡出口國，巴西、哥倫比亞和越南，分別課50%、10%和20%的關稅，進一步推升價格。

美國財政部長 貝森特：「接下來幾天，你們將會看到一些，關於美國不栽種的作物的重大宣布，咖啡是其中之一，香蕉和其他水果等等，這將會讓價格迅速下降。」

川普關稅政策轉彎，其他農業生產大國紛紛表示歡迎。

澳洲外交部長 黃英賢：「我們歡迎解除這些關稅，這對澳洲牛肉生產商來說是好事，我們維持清楚一致的立場，我們不支持關稅。」

川普政府同時也與厄瓜多、瓜地馬拉、薩爾瓦多和阿根廷，達成框架協議，將免除特定食品和其他進口品的關稅。上週五，美國和瑞士，以及內陸國列支敦斯登，也宣布達成框架貿易協議，華府關稅將從39%一口氣降到15%，瑞士企業則承諾到2028年底前，對美投資兩千億美元。

瑞士經濟部長 帕姆蘭 (Guy Parmelin)：「對瑞士而言，現在這些關稅上限是15%，如我所說，這會讓我們與歐盟處於同等地位。其次，先前已經獲得豁免的產品將繼續享有豁免，特別是藥品、特定化學品、黃金和半導體。」

瑞士經濟部長受訪駁斥所謂「投降」論，強調新協議並非與魔鬼交易，反將讓瑞士與歐盟處於平等地位，大大緩解經濟壓力，先前的高關稅已經影響瑞士約40%的出口。白宮聲明則表示，最終協議將在2026年第一季出爐，投資承諾包括大藥廠羅氏和諾華，以及工程集團ABB和鐵路設備製造商施泰德，其中670億美元將在明年到位。

