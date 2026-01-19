通膨飆到3750「倍」、石油產能剩不到3分之1 左禍怎麼摧毀委內瑞拉經濟

在上個世紀初期，委內瑞拉曾被譽為南美洲的經濟領頭羊，其繁榮景象一度令鄰國稱羨。這段輝煌歷史的起點可追溯至1922年，當時委內瑞拉境內發現了龐大的石油儲量。



根據最新數據顯示，委內瑞拉目前擁有全球規模最大的石油探明儲量，總計達3030億桶。然而，帳面上驚人的天然資源並未能轉化為國民的財富，現實中的委內瑞拉已淪為南美洲最貧窮的國家。外界不免質疑：這座「坐落在油田上的金山」究竟是如何在短短幾十年間土崩瓦解的？

國有化掠奪外資是災難開始的第一步



經濟學家與歷史學者普遍認為，委內瑞拉走向衰敗的第一個轉折點發生在1976年。當時政府決定將境內所有外資石油公司收歸國有，並將這些收購的資產整合至國營的委內瑞拉石油公司（PDVSA）旗下。奧斯汀大學歷史系客座教授羅伯特．萊特（Robert Wright）在接受《福斯財經網》（FOX Business）採訪時指出，國有化初期經濟並未立即崩潰，主要是因為石油生產仍維持運作，「即使在社會主義體制下，要徹底搞砸這一切也需要一段時間。」

真正讓危機加速惡化的是2002年。當時的查維茲（Hugo Chavez）政府大規模清洗PDVSA內部的反對聲音，解雇了高層主管及約1.8萬名員工。這批被解職的人員多數是石油開採領域的專業技術人才，其中很大一部分人隨後選擇移民海外，造成嚴重的腦力流失。隨之而來的問題是：誰來接手管理這間國家的經濟命脈？結果顯示，PDVSA 的大量關鍵職位並未由具備技術背景的專家擔任，而是淪為政府安插政治親信的酬庸工具。

在缺乏專業經營與技術更新的情況下，國營石油事業開始由盛轉衰。GlobalData TSLombard 首席全球宏觀策略師史蒂芬．布里茨（Steven Blitz）表示，政府並未將石油收益重新投資於公司設備與探勘技術，而是將其視為提款機以支應各項支出。根據Statbase.org的數據對比，委內瑞拉的石油產量已從1970年的每日370萬桶，大幅萎縮至近期的每日110萬桶。

馬杜洛開啟災難性的惡性通貨膨脹



2013年馬杜洛（Nicolás Maduro）接掌政權後，委內瑞拉的經濟局勢進一步失控。為了安撫日益不滿的民粹，政府持續提供大量社會福利，但在財源枯竭的情況下，馬杜洛政府選擇了最危險的路徑：大量印製鈔票。萊特教授指出，這種飲鸩止渴的財政政策直接導致了災難性的惡性通貨膨脹（Hyperinflation）。根據Trading Economics的數據，委內瑞拉的通膨於2016年開始失速，並在2019年攀升至驚人的3750倍峰值。

布里茨分析認為，委內瑞拉當權者當時抱持著一種「派對永不落幕」的盲目樂觀。如今，隨著基礎設施崩敗與社會動盪，國內外輿論對於政權更迭與經濟重建的呼聲日益高漲，這場長達數十年的經濟悲劇是否能迎來轉機，仍取決於該國能否擺脫政治凌駕專業的治理沉痾。



