通膨飆破3000倍、400萬人急需糧食援助、瘧疾大爆發 川普政府怎麼拯救殘破的委內瑞拉

在上個周末，美軍特種部隊對委內瑞拉首都加拉加斯發動一場大膽的突擊行動，成功拘捕該國前領導人尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子。兩人隨後被移送至紐約，並因涉嫌販毒恐怖主義共謀以及共謀進口古柯鹼等多項罪名而被起訴。



馬杜洛被捕後，美國總統川普表示，美國將在初期階段接管委內瑞拉的行政事務。他在佛羅里達州的海湖莊園對記者說：「我們將管理這個國家，直到能夠進行安全、適當且明智的政權移交為止。我們不能冒險讓任何不以委內瑞拉人民利益為優先的人接管。」

貨幣貶值、通膨達三千多倍

然而，重建委內瑞拉面臨極大挑戰，首先便是該國貨幣「玻利瓦」的問題。根據Trading Economics網站彙整的資料，玻利瓦在過去12個月內貶值幅度達469%。

廣告 廣告

德州奧斯汀大學歷史系客座教授羅伯特·萊特在接受福斯財經網採訪時建議，委內瑞拉可採用所謂的「貨幣發行局制度」，將玻利瓦匯率與美元掛鉤。他指出：「採用貨幣發行局制度通常能非常有效地穩定貨幣。」

若能成功穩定匯率，將大幅降低再次發生惡性通貨膨脹的風險。根據委內瑞拉中央銀行資料，該國通貨膨脹率曾在2019年2月達到驚人的3445倍，而經濟學家認為實際數字可能更高。

實施社會主義拙劣的經濟政策



委內瑞拉的經濟問題與持續的通貨膨脹浪潮並非一朝一夕形成，過去數十年的動盪主要源自拙劣的經濟政策：

1976年的國有化：委內瑞拉政府將所有石油與天然氣公司收歸國有，由國營的委內瑞拉石油公司（PDVSA）負責營運。這波行動影響了美孚石油、艾克森以及殼牌等公司。川普對此表達不滿：「我們用美國的人才、動力和技術建立起委內瑞拉的石油產業，但社會主義政權卻從我們手中奪走它。」

查維茲與社會主義：現況可追溯至1999年胡戈．查維茲（Hugo Chavez）上台。2001年，他推行「授權法」，允許政府凌駕既有合約並直接干預私營企業。美國經濟研究所經濟學總監皮特．厄爾（Pete Earle）指出：「查維茲排斥市場經濟，轉而擁抱徹底的社會主義。」

2002年的人才流失：為因應要求重新大選的總罷工，查維茲政府解僱超過1.8萬名高技術員工，其中多數為PDVSA員工。厄爾表示：「從那時起，這個國家不再以產業為導向，而是轉向政治優先。」

15%人口急需糧食援助



由於政權任用親信或進行政治酬庸，而非專業石油工程師，PDVSA的原油產量從1997年12月的峰值（每日350萬桶）大幅下滑至近期約110萬桶。

經濟衰退嚴重影響民眾生活。聯合國世界糧食計劃署指出，該國約15%人口（大約400萬人）急需糧食援助：

2016年：超市貨架空蕩蕩，動物園內的動物因飢餓而死亡。

2017年：傳出民眾因饑餓而偷竊動物園動物食用的慘劇。

2018年：委內瑞拉人平均體重減輕超過20磅（約9公斤）。

健康危機：瘧疾疫情在全國23個州中的9個州重新爆發。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

