通膨+匯率第二季團費普遍上漲 消費者留意促銷撿便宜

馬年新春即將到來，許多人也開始計畫接下來的旅遊行程。旅行業者指出，由於通膨和匯率、國際燃油上漲的影響，各地區的團費多呈現上漲情況，不過仍有部分地區會有促銷活動，消費者可避開熱門時段或地點，依然會有便宜可撿。

春節假期即將來臨，不少人已安排好過年出遊行程，而接下來還有不少連假，旅行業者分析今年第二季的全球各區域的旅遊趨勢，告訴消費者如何安排物超所值的行程。

日本櫻花季價格飆 其餘時段反降

以國人最常去的東北亞來看，品保協會日本線廖培沅委員表示，第二季日本的重頭戲就是櫻花季的來臨，根據日本氣象廳估計，今年櫻花大概在三月下旬就開始，團費會比普通時期貴上15%到25%，一人至少都要大概新台幣4萬元以上才能去賞櫻。不過他也表示，去年關西大阪因為世博展，所有價格都上升不少，但現在日本觀光客多，機位充足，飯店也多，整體價格反而有下降情況。他說：『(原音)日本現在因為inbound外國觀光客多，所以日本飯店增加很多，在機位供應充足，日本的飯店多，整體上的團費比2025年去年同期下降10%左右，所以第二季大概三萬多，日本五天三萬多元產品非常多。』

廣告 廣告

6月美洲辦世界盃足球賽拉高旅宿費用 4、5月淡季反有好品質

而在長程線的美洲線來看，美國在去年底宣布11個國家公園要加收國外遊客的門票，旅行社只能按實際情況去調整團費，但目前客人報名情況尚未明朗，受到多少影響還難評估。但是由於今年6月到7月，美、加、墨要合辦世界盃足球賽，屆時將湧入大量的球迷，不少城市負荷量已飽和，估計相關費用將比去年同期上漲一成以上，因此業者呼籲消費者反而可以利用4到5月的淡季前往，不僅費用較低也有較佳的旅遊品質。

品保協會美洲線委員李英明說：『(原音)比較有利的地方是，4到5月份仍有些旅遊空間，如果想要前往美加地區旅遊的旅客們可善用4-5月空窗期先做安排，這時間也是春天，季節也是好的，盡量避開6月份，這樣我們旅遊市場仍有能力迎接春天後的大批遊客。』

匯率提升團費 歐洲團把握促銷

而歐洲線的部分，由於近期匯率來到高點，旅遊市場多少受些影響，相較去年同期漲幅約為5-7%。這段期間歐洲有荷蘭鬱金香花季、國王節、保加利亞玫瑰節、西班牙春會、聖週以及威尼斯雙年展等，業者建議旅客仍可把握促銷出遊。

品保協會歐洲線委員陳榮信：『(原音)業者這個時間點我們很努力創造旅遊契機，這時間點在票價多所讓利，當然業者本身做很大促銷。所以這段時間夏季，各位可以留意在4月5月6月這段時間團費，比去年相對持平甚至更低。』

中亞非大熱門團費漲2-3成 宜提早規劃

另外一個熱門地區是中亞非。業者表示，埃及在去年大埃及博物館正式開幕後，吸引許多人潮；而其他幾個國家也因為簽證便利而帶動爆發式的成長，需求明顯上升。同時加上通膨和國際燃油高漲的壓力，使得整體團費大幅上漲。品保協會中亞非委員張雯雯說：『(原音)第二季跟去年同期比較上漲20-30%，因為全球通膨跟國際燃油價格上升，推高機票成本，埃及熱門古蹟景點門票持續調漲，形成多重壓力。如今和第一季相比，因為這一年當中進入氣候最舒服、旅遊旺季，團費也有10-20%漲幅。』

業者提醒現在不少航空公司要求一個月前就要開票，建議旅客一定要提早預約，以免影響出遊行程。另外印度爆發立百病毒，業者也呼籲遊客要遵守四不三要的防疫規範。

而位在南半球的澳洲地區，目前處於豐收的秋天季節，可以賞楓跟採水果；紐西蘭則是許多公司行號的員工旅遊包團大熱門，目前機位已經滿到5月中旬，而6月後紐西蘭還可增加滑雪及泡溫泉行程，團體機位仍相對穩定，遊客也可以考慮。

旅行業者表示，全球各區域因為通膨關係，團價難免有些漲幅，但他們都盡量以量制價，所以呼籲旅客盡量早報團，以掌握優惠價格。同時也提醒遊客出發前一定要確認好護照效期並注意搭機可攜帶物品的規定以及航班資訊，並做好防疫措施，相信就可以享受美好的假期。