通膨、關稅影響 美「黑色星期五」買氣低迷

美國年度購物節「黑色星期五」登場！今年受通膨和關稅影響，購物商場顯得較為平靜，加上不少消費者寧願網購也不出門，使買氣較往年低迷。

黑五降溫、折扣「打折」 消費者：網上買更便宜

美國明尼蘇達州這家購物商場從28日清晨起，就有大批民眾冒著寒風排隊；待賣場開門，大家迫不及待小跑步進入，準備搶購折扣商品。不過，受通膨與關稅影響，不少人認為今年的購物節優惠並不多。

大批民眾冒著寒風排隊，賣場開門就迫不及待小跑步準備搶購。圖／路透社、美聯社、CNN

購物節優惠少？民眾寧願網購 減少夜排搶購

過去，百貨和零售業者通常在黑色星期五推出大幅折扣，吸引民眾漏夜排隊搶購家電和電子產品。但受新冠疫情影響，消費者習慣改為線上購物，變得更加精打細算；再加上電商拉長促銷期，也減少了通宵搶購的情況。

今年消費人數減 銷售額仍有望突破1兆美元

美國全國零售聯盟指出，雖然今年的消費人數可能減少，但銷售額仍有望突破一兆美元。

廣告 廣告

今年消費人數減，銷售額仍有望突破1兆美元。圖／路透社、美聯社、CNN

美軍事威脅下 委國「黑色星期五」買氣仍旺

深受美國軍事威脅的委內瑞拉，黑色星期五相關活動並未受影響，首都卡拉卡斯的商店街湧現人潮，顯示消費熱度依然高漲。

委內瑞拉首都卡拉卡斯的商店街湧現人潮。圖／路透社、美聯社、CNN

國際中心／吳嘉恩 編撰 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

川普再下令！宣布拜登「自動簽名機」代簽文件全數作廢

普亭開出停戰條件 堅持烏克蘭撤軍、割地才會停火

2021年以來最大！阿拉斯加州發生規模6.0地震 無引發海嘯之虞