通膨6萬%、貧困率82%…馬杜洛獨裁「崩壞之路」 掌權13年3小時垮台

據外國媒體週六（1/3）報導，美軍3日突襲委內瑞拉，並逮捕該國總統馬杜洛，在短短3小時內，終結長達13年的獨裁政權，據悉，早在這次行動前，馬杜洛政權就走向崩壞之路，該國通膨曾一度高達6萬%，全國貧困率達到82%，在錯誤的政策下，人民生活苦不堪言。

據路透社等外媒報導，美軍3日攻擊委內瑞拉，包括首都卡拉卡斯（Caracas）在內，多處遭到轟炸，該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）已遭美軍逮捕，將在美國法庭接受審判。

事件發生後，外界相當好奇，為何總統遭逮捕，竟然有委內瑞拉人民在街上慶祝？背後原因要探究馬杜洛政權之下，該國人權與經濟的慘痛紀錄。

報導指出，馬杜洛年輕時是公車司機，1980年代活躍於運輸工會，1992年，馬杜洛協助因策劃政變入獄的查維茲（Hugo Chávez），兩人成為政治盟友。

查維茲於1999年成為委內瑞拉總統，在他執政期間（1999至2013年），馬杜洛就是查維茲的重要親信，逐步累積自己的政治影響力，2012年馬杜洛被查維茲任命為副總統。

2013年查維茲病逝，馬杜洛在國民支持下，順利當選總統，但上任後卻強化權力，用軍隊鎮壓反政府示威，在經濟方面，即便委內瑞拉擁有全世界最大的石油儲量之一，但由於馬杜洛推行激進的石油企業國有化政策，導致國內經濟陷入危機。

在石油國有化政策下，委內瑞拉的石油出口收益，被大量投入免費福利政策，包括免費醫療、教育與低價住宅等，最終引爆惡性通膨，2018年該國通膨率一度超過6萬%。

另外，國際貨幣基金組織（IMF）的統計資料顯示，2022年委內瑞拉的國內生產毛額（GDP），與馬杜洛2013年剛上台時相比，大幅萎縮約80%，聯合國的數據則指出，截至今年2月，委內瑞拉的貧困率高達82%，截至去年底，共計約770萬人（佔總人口30%），因經濟困難而流亡海外。

除了經濟治理失敗，馬杜洛政權的人權紀錄不佳，他於2018年與2025年兩度當選總統，但國際社會普遍認為，選舉過程存在嚴重舞弊，委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado），在選舉前被剝奪參選資格，另一名反對派領袖龔薩雷茲（Edmundo González），目前流亡海外。

在馬杜洛政權走向崩壞之際，川普政府指控，馬杜洛政權從事毒品販運，去年10月更宣布，在委內瑞拉周遭部署航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford），強化軍事壓力，本月3日美軍成功執行「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），在短短3小時內，終結馬杜洛13年的獨裁統治。

