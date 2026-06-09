通訊採購疑降規 學者籲台美接軌

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陸軍通訊採購案遭疑規格「降規」，學者籲與美軍聯合作戰接軌。圖為陸軍十軍團九日起接連兩天於台中甲南海灘進行重砲與新式裝備換裝實彈射擊操演，雷霆兩千多管火箭系統發射火箭彈。 （記者陳金龍攝）

記者王誌成、陳金龍∕綜合報導

國軍先前推動「陸軍寬頻無線電機」採購案，因招標公告將開發時間約三十至四十年前的「移頻」技術納入規格，引發爭議，該案目前已撤回。多位軍事與科技專家九日呼籲，國防部未來在辦理相關採購時絕對不能「降規」，應提升技術層次，確保與美軍聯合作戰的通聯韌性。

台灣韜略策進學會在立法院舉行「戰力最大化，讓國軍擁有先進通訊裝備」記者會。台灣智庫諮委周宇平指出，陸軍在採購寬頻無線電時，將過時的「移頻」技術納入規格，與現行的「跳頻」系統不符。跳頻能解決戰場生存問題，而移頻僅解決頻率使用，若降規將影響國軍與美軍的聯合作戰能力。

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台灣產業科技推動協會副理事長林健正分析，移頻易被敵方追蹤，缺乏跳頻的優勢；跳頻則能快速改變路徑，難以被追蹤。現代不對稱作戰需跨軍種合作，缺乏先進通訊整合，台灣難以達成戰略目標。

淡江大學外交與國際關係學系兼任教授荊元宙從戰略角度指出，中共若對台發動軍事行動，首波攻勢將是網路與電子戰，國軍若無法抵禦，整體作戰根基將動搖，跳頻系統的優越性至關重要。

台灣安保協會副秘書長何澄輝提到，未來戰爭將是系統化的「網絡戰」，應透過分散式連結降低指揮通訊的風險。期望國防部建構具抗干擾能力的韌性通訊網絡，並朝國際趨勢調整採購規格。

為強化整體戰力，陸軍第十軍團九日於台中大甲溪出海口南北岸周邊，實施「一一五年重砲射擊暨新式武器換裝驗證」操演，含雷霆兩千多管火箭、Ｍ一０九Ａ二等六項裝備發射共三百七十二枚各式彈藥，驗證新式裝備訓練與備援指管成效。