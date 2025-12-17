通訊異常事件 高鐵：竣工圖與纜線未符

（中央社記者余曉涵台北17日電）台灣高鐵日前發生通訊異常事件導致列車延誤，台灣高鐵今天說，因設備老舊進行搬遷工程移除光纖纜線時，竣工圖錯誤導致通訊異常；蓋板脫落事件則調查中，但當日營運未受影響。

國民黨立法委員王鴻薇今天在立法院交通委員會中表示，台灣高鐵12月2日發生通訊異常事件，疑是人為疏失導致。

對此，台灣高鐵說明，高鐵行控中心興建迄今超過20年，因設備日漸老舊，規劃全面升級，現正進行相關工程；原有的行控中心控制室，先遷移至臨時場所後，再依據竣工圖進行原控制室舊纜線移除作業。

台灣高鐵說，由於2條「資料傳輸光纜」（DTS）並未出現於竣工圖中，導致人員施工時，將外觀與電話線近似的DTS纜線移除，造成行控中心通信系統異常；事件發生後，立即啟動備援機制，改由各車站接力控制，維持列車運轉。

台灣高鐵強調，已立即強化該光纜的防護與標示，並規劃將其遷移到獨立的管線位置，同時也將加強落實標準作業流程（SOP），所有纜線工程均須擬定施工計畫並通過審查，施工前也須確定無功能後方能移除。

台灣高鐵表示，本案完整檢討後，也將對涉及疏失的相關人員，依規定辦理懲處；通訊異常事件的調查報告，

預計近期出爐，絕無隱匿此事。

另外，針對王鴻薇提及的蓋板脫落事件，台灣高鐵表示，該車組為完成列車大修後進行運轉測試，並非營運列車；事件發生後第一時間，亦即刻進行巡檢、確認路線安全，未影響當日營運。

台灣高鐵表示，列車大修過後，均須進行各項運轉測試，以確保零件、設備正常，方能提供營運服務。台灣高鐵對此事件至為重視，正針對原因詳細調查、釐清責任，且確保不再發生。

台灣高鐵說，根據規定，若造成營運影響，才要通報交通部鐵道局；而此事件也未對外有隱匿。（編輯：吳素柔）1141217