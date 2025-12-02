通訊系統突異常！ 高鐵急搶修「部分列車延誤」

社群平台上出現多名網友反映，搭乘高鐵時遇到列車急停、停止的狀況，也有人分享，等車時發現多班列車都出現延誤情形。對此，高鐵證實，今（2）日上午9:19發生通訊系統異常，目前已啟動備援機制，由各車站接力控制列車運行。

高鐵指出，全線列車仍依班表維持營運，但受此事件影響，搶修期間各車次列車可能略有延誤，已於各車站加強廣播並加派人力引導旅客，不便之處，請乘客見諒。

責任編輯／陳盈真

