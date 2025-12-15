通訊行委託外送總值26萬元手機及現金 外送員取貨竟神隱落跑

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市文山區1間通訊行老闆，將現金5萬多元及9支手機，委託外送平台運送至2間分店，但吳姓外送員取貨後，未將物品送達指定地點，連電話也不接直接神隱，老闆氣得向警方報案，警方目前已鎖定特定對象，將盡速查緝到案。

文山警二分局調查，通訊行老闆易姓男子於本月12日傍晚，將現金5萬4千元及9支全新手機，總價值達26萬元的物品，委託外送平台LALAMOVE運送至北市信義區及內湖區2間分店，當中還包含高價的iPhone 17 pro max。

豈料，吳姓外送員接單至通訊行領取物品離去後，遲遲未將現金及手機送達指定地點，易男驚覺不對急忙通知外送平台，但始終聯繫不上吳男，隨即向警方報案提告侵占。

警方指出，受理此案聯繫該名外送員至今仍未接通，將調閱沿途調閱配送過程影像，目前已鎖定對象，將盡速查緝到案。

