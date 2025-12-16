通訊行委託外送iPhone17總值26萬元貨物 遭慣竊外送員私吞無奈報案

【記者江孟謙／台北報導】文山區某通訊行委託Lalamove外送員，運送價值約26萬元的9隻新款手機、現金5萬多元到北市信義、內湖等其他分店，未料該名外送員接單取貨後，竟私吞手機以及現金，警方現已接獲報案，鎖定外送員身分追查中。

據了解，文山區興隆三段某通訊行易姓老闆本月12日報案，當時他將iPhone17等高單價手機共9隻以及現金5萬多元委託外送員送去其他分店，沒想到過了幾小時對方還沒收到，這才發現該外送員已經吞了這批貨。

店家試圖聯繫外送員被拒接，聯繫平台也得到冷漠回應，因此前往警局報案，警方受理侵占等告訴，目前已經掌握該外送員身分，將通知她到案說明。

據悉，該名外送員有竊盜等前科，由於外送平台Lalamove代客取件外送功能因沒有實名制，過去就曾被運毒、詐騙使用，成了犯罪溫床。

