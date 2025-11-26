通訊行涉掩護賭博詐欺 南警攻堅逮5人、主嫌收押

（中央社記者張榮祥台南26日電）台南市警局第五分局今天宣布破獲詐欺及賭博犯罪集團，逮捕5人，主嫌江姓男子已被收押。警方調查，這個集團以通訊行掩護非法，遭詐被害人近100人，詐款逾新台幣2億6000萬元。

市警第五分局今天告訴中央社記者，警方5月獲報北區某家通訊行發生糾紛，1名網路賭客疑積欠賭債被限制人身自由，警方趕到處理，雙方都未提告，但警方直覺有異，才查出這家通訊行疑似經營賭博網站，還設立詐欺水房。

警方跟監蒐證確認後，11日攻堅逮捕25歲江男、33歲許姓男子、19歲王姓男子、19歲葉姓男子、33歲張姓女子等5人，更查獲大麻及毒品咖啡包等毒品。

警方表示，江男經營賭博網站，指揮許男等人擔任下線，吸收不特定賭客，還招募車手及收購金融帳戶、手機門號，涉犯詐欺及面交詐款等。訊後依組織犯罪、詐欺等罪嫌送辦。（編輯：李淑華）1141126