通訊行9手機與現金共26萬 委託外送竟「不知去向」

北市文山區一間通訊行日前發生外送糾紛，業者委託外送平台，請外送員協助將9支手機及新台幣5萬元現金。（圖／東森新聞）





北市文山區一間通訊行日前發生外送糾紛，業者委託外送平台，請外送員協助將9支手機及新台幣5萬元現金，運送至其他分店，總價值約26萬元。不料分店等待近兩個小時仍未收到包裹，業者多次致電外送員，不是無人接聽，就是遭直接掛斷，懷疑物品遭侵占，隨即報警處理。

監視器畫面顯示，外送員到通訊行取件時，未脫下安全帽與雨衣，直接至櫃檯領取包裹，全程不到一分鐘便離開。業者事後發現，包裹內包含9支手機，其中還有最新款的iPhone 17 Pro Max，以及現金5萬元，但物品始終未送達指定分店。

業者表示，兩間分店距離僅需幾分鐘車程，卻遲遲未見包裹送達，且分店店長聯繫外送員時，對方開始不接電話，最後甚至直接掛斷，情況相當異常，因此決定報案。

通訊行老闆指出，店家已經營15年，近年來常透過外送平台協助運送手機或貨品至其他分店，過去並未發生問題。當天前來取件的外送員為陌生面孔，但取件過程看似正常，未料事後卻發生失聯狀況。

老闆也表示，包裹在交付前已事先封裝完成，外送員無法得知內容物，只能推測包裹內為貴重物品，對於透過正規平台卻發生此事，感到相當錯愕。

本案在國民黨議員李柏毅協助下持續處理，警方表示，已掌握涉案外送員身分，正進行後續偵辦。外送平台也回應，目前正在了解案件狀況，已暫停該名外送員的帳戶權限，並將配合警方調查釐清。

通訊行業者則坦言，短期內不敢再委託外送平台運送高價商品，即使再忙，也將改由自行運送，以避免類似情況再次發生。

