通訊設備保管.人員掃描.簽保密協定 立院機密會議嚴謹

政治中心／綜合報導

立法院外交國防委員會召開機密會議，所有與會人員都得簽保密協定，通訊設備也需要統一保管，此外開會前駐衛警會先會議室掃描，人員進場也得經過掃描探測，進去後座位上會有報告書，上頭浮水印都不同，編號也對應特定人員，誰拿走幾號報告一目了然。

立院召開秘密會議，會議室外大排長龍，要進去開會的人都得經過掃描。





黃國昌「不小心」帶走機密資料 立院召開秘密會議繁瑣程序曝光

立法院外委會召開機密會議，過程相當嚴謹。（圖／民視新聞）





手機也要放進俗稱"養雞場"的置物櫃，上鎖保管，曾在外委會的前基進黨立委陳柏惟，還原參與秘密會議的嚴謹。

廣告 廣告

立法院榮譽顧問陳柏惟：「你要把東西鎖起來，剛剛講的養雞場，你要把手機電子設備，包含電子手錶也要收起來，第四個要清場要關門的時候記者出去，不相關人士出去非質詢官員出去，助理出去。」





黃國昌「不小心」帶走機密資料 立院召開秘密會議繁瑣程序曝光

立法院外委會召開機密會議，過程相當嚴謹。（圖／民視新聞）





除了出席人員與通訊列管，所有與會者都得簽保密切結書，保證機密不外洩，此外場內每一份報告書的浮水印都不同，上頭的編號對應特定人員，離開會議室時必須交回。

立法院外交國防委員會召委王定宇：「每一份報告的封面有他的編號，每個委員拿到的編號浮水印都不一樣，交付每個委員，而委員讀完要這個相關單位把它收回去，或者離開這個會議室之前，要把這一個機密的報告交回去。」

但已經擔任六年立委的黃國昌，卻聲稱不小心，違規帶走機密資料，這種說法綠營立委不買單。

立委（民）林楚茵：「他已經不是立法院的菜鳥，也不是立法院的新鮮人，如果不小心就是不專業，他自己也曾經質疑過陳昭姿委員，在院長投票的時候將印泥印到的旁邊，他說這樣有資格當立委嗎？，那麼請問一個都已經言明，不可以帶出去的機密文件，你不小心帶走那你專業嗎。」

攸關國防安全又是機密會議，資料本就該高度保密，黃國昌卻做了最壞示範，只怕多數國人很難接受。

原文出處：黃國昌「不小心」帶走機密資料 立院召開秘密會議繁瑣程序曝光

更多民視新聞報導

黃國昌擋國防預算還帶走機密文件 許淑華批「史無前例的丟臉」

複製陳其邁經驗！鄭麗君聲勢看漲 吳思瑤：若選北市比「亮眼更亮眼」

哪間不忠？林宸佑涉當共諜遭羈押 卓揆發聲了：多數媒體忠於國家

