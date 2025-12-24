通訊軟體接單親送到府 38歲男涉販毒3個月被逮

cnews204251224a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市刑事警察大隊偵二隊、第六警分局西屯派出所等，接獲情資顯示，1名38歲張姓男子涉嫌利用通訊軟體接單販毒。台中市刑大表示，成立專案小組追查後發現，張姓犯嫌平日以載送傳播小姐作為掩護，在大台中地區販賣第二級毒品安非他命及第三級毒品K他命及混和型毒品咖啡包等。員警蒐證完畢循線逮人，當場查扣安非他命、K他命、混合型毒品咖啡包、依托咪酯、依托咪酯煙彈等。檢察官偵結後，已依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。

台中市刑大表示，張嫌以通訊軟體接單，秉持親送到府原則，不論是汽車旅館或是住家，一通電話就可下訂。員警蒐證過程還發現，張嫌也有販賣毒品給旗下的小姐，但開張不到3個月，就被警方一舉殲滅。員警循逮人搜索後，當場查扣毒品安非他命2包、K他命2包、混合型毒品咖啡包109包、依托咪酯4瓶、依托咪酯煙彈3顆、封膜機4台、酒精燈、磅秤、小冰箱1台及手機等。

台中市刑大大隊長紀延熹提醒，毒品影響社會、家庭及個人深遠，販賣毒品害人害己；施用毒品嚴重傷害身體健康，而且易受毒品控制，而做出違法的事情。警方對於毒品犯罪，採取「零容忍」態度，遠離毒害幸福永在，珍惜生命拒絕毒品。

