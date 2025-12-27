記者陳彥陵／綜合報導

陸軍通信電子資訊訓練中心日前辦理心輔機構參訪活動，由政戰主任曾上校率領單位政戰幹部，參訪「擁抱心身醫學診所」，藉實際交流，深化對國軍心理健康照護資源的認識，強化未來推動官兵心輔工作的專業能量。

活動中，由擁抱心身醫學診所執行長鄭旭志親自向官兵介紹診所環境、醫療設施及服務內容，說明結合身心醫學、心理諮商與整合性治療的照護模式，並分享臨床經驗，讓官兵進一步了解心理健康促進與早期介入的重要性。該診所亦為國軍心理健康照護方案之合作機構，長期協助官兵與眷屬獲得專業支持。

廣告 廣告

曾主任表示，官兵心理健康是部隊戰力的重要基礎，政戰幹部除須熟稔相關政策與資源外，更應主動關懷官兵需求，建立完善轉介與輔導機制，透過公私部門合作，提供即時且適切的協助，確保官兵身心安定，進而提升整體部隊士氣與戰力。

通訓中心參訪心輔機構，強化官兵心理健康照護。（通訓中心提供）