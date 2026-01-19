通訓中心參訪馬祖新村 認識眷村文化

記者陳彥陵／綜合報導

陸軍通信電子資訊訓練中心日前由政戰主任曾上校率領單位政戰幹部，前往桃園市馬祖新村眷村文創園區參訪，園區安排原住戶張王芝琴擔任導覽，透過實地走訪保存完善的眷舍建築與文史展區，引領官兵回顧眷村形成背景與生活樣貌，並深入了解當年駐守馬祖列島的駐軍，其軍眷安置與落地生根的歷史脈絡。

曾主任表示，此次參訪不僅有助於幹部深化對國軍歷史與眷村文化的認識，也能作為推動愛國教育與精神戰力的重要素材，期勉幹部將所學融入日常宣教與輔導工作，傳承國軍忠貞與奉獻精神。

陸軍通訓中心日前參訪馬祖新村，了解眷村形成背景與生活樣貌。（陸軍通訓中心提供）