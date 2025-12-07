通訓中心心理衛生講座 提升官兵壓力調適

記者王子昌／綜合報導

為提升官兵心理照護能力，陸軍通信電子資訊訓練中心日前辦理「114年心理衛生講座」，由政戰主任曾上校主持，邀請廢墟花園心理諮商所心理師許凱翔，以「壓力調節暨自我傷害防治」為主題，藉活潑生動的方式跟官兵互動，從關心他人到照顧自己的角度，探討壓力調適的重要性，並結合生命經驗分享，培養官兵自我覺察及應處能力。

曾主任表示，多數人對於自我傷害仍存有迷思，不甚了解其動機、企圖與如何給予協助，透過本次講座，帶領官兵了解部隊常見的壓力源及危安徵候，檢視自身及他人的身心狀況，運用多元心輔資源管道，使官兵更有能力減緩負向情緒所帶來的不適感，保持健康正向能量，迎向未來挑戰。