通訓中心辦理心理健康專題講座 消弭危安

記者陳彥陵／綜合報導

陸軍通信電子資訊訓練中心日前舉辦心理健康專題講座，特邀請「小龍健身」創辦人余柏賢分享憂鬱低谷到助人之路的生命歷程。余柏賢以自身曾歷重度憂鬱症的經驗，分享透過「運動作息、健康飲食、適度日曬及信仰支持」等方式，逐步走出低潮，重建身心狀態，進而投入健身領域，以實際行動協助更多受身心困擾的民眾，現場官兵深受感動與啟發。

政戰主任曾上校表示，官兵在訓練與任務壓力下，心理健康尤為重要，透過真實生命故事的分享，能讓官兵更理解「求助不是軟弱，堅持才能轉化困境」。期勉官兵面對挫折時，應勇於正視情緒、建立良好生活習慣，善用單位關懷與資源支持，將壓力轉為成長動能，成為部隊穩定戰力的重要基石。

陸軍通訓中心辦理心理健康專題講座，消弭危安。（通訓中心提供）