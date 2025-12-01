通識課結合慈濟環保 中正大學化身守護地球超人

國立中正大學通識課程結合慈濟大林環保教育站進行服務與體驗，本學期共有34位學生化身「環保超人」，分成兩個梯次，利用星期假日，在天色未亮時便前往環保站，清晨六點多迎著曙光投入資源回收，同學們不畏髒亂，彎腰做環保，與志工合力將堆積如山的回收物逐一分類；之後更親自下廚製作蔬食漢堡早餐，展現年輕世代的行動力與影響力。

中正大學講師謝寧惠規劃通識課程〈當代健康議題〉，其中「氣候變遷與健康」是近年來受到國際重視的議題。她已連續三年、共六個學期安排學生到慈濟環保站，以服務學習深化課程內容。她表示，學生雖然都瞭解資源回收的概念，但希望透過環保站實作，讓同學真切體會分類、清淨在源頭的重要，並把環保落實到日常生活中，理解個人行為對環境、節能減碳與他人影響的關鍵性。

廣告 廣告

大三心理系學生李聿琪是第二次到環保站，她忙進忙出，熟練的將分類完成的回收物搬運到指定區域。她回憶第一次來時，被大量的回收物嚇到，特別是手搖飲未清洗、殘留珍珠奶茶造成螞蟻與惡臭的情況，讓她在生活中更注意清洗容器、避免使用一次性餐具。

就讀大二的電機達人楊忠叡，只要遇到不確定的物品就會向志工請教。他表示，來這裡的目的就是學習，把可回收與不可回收的物品弄清楚，如保特瓶與一般塑膠瓶區分，也可看底部回收標誌號碼。在分類過程中，他曾打開一袋未清洗的回收物，蒼蠅頓時四散，覺得很恐怖，讓他更懂得清洗容器的必要。

他也分享辨識塑膠袋是否可回收的小技巧：「最簡單的方法，就是用剪刀剪開塑膠袋，如果撕起來能有拉扯感覺，就是可回收的塑膠。」並指出「輕便雨衣可以回收，但傳統雨衣不行，常見包裝寵物糧食或含鋁箔紙塑膠也不能回收。」他侃侃而談的分享，也贏得眾人的掌聲。

就讀大二的李品翰感受志工分類很精細，在保特瓶區，他拆瓶蓋、剪瓶口環，感受標準的嚴謹。他提到，住家附近也有一般回收廠，是直接把保特瓶壓扁堆疊成「瓶磚」，但志工因應材質差異，在環保站會再分得更細。

法律系學生劉奕廷則喜歡環保站溫暖的氛圍，他發現志工多為長輩，但都十分親切，他與志工阿姨們話家常，氣氛輕鬆愉快。他在處理保特瓶時發現許多瓶子未清洗，導致他戴的手套都濕了，真正體會「清淨在源頭」的重要，回收結束後，志工阿姨在離去前還主動送他兩顆饅頭，讓他感受到滿滿的溫暖。

謝寧惠老師也分享，雲嘉南地區高齡人口比例高，許多長者獨居或老老相依，大林環保教育站同時是長照C據點，提供健康與亞健康長者透過資源回收找到生活價值，達到認知和體適能的健康促進，減緩老化。

志工張惠玲除了介紹環保站及回收分類，也向學生推廣蔬食。她指出，傳統素食較難吸引年輕人，因此特別準備風味清新的蔬食料理，並讓學生親手做餐點，同學大多第一次下廚，雖生澀但很認真，有的切蕃茄、芭樂、柳丁等水果，有的煎荷包蛋、薯餅，搭配泡菜、素香鬆、起司等，一個個令人食指大動的美味蔬食漢堡完成，她也鼓勵同學多蔬食，「一餐的素食可減少760克碳排放量」。

環保站有了年輕的大學生加入，雖然同學大多是第一次初體驗，但認真學習，做得又快又好，讓平時繁重的分類工作大幅縮短。志工們讚嘆學生如同守護地球的「環保超人」，而學生們也實際體驗了垃圾減量行動，學生提及5R可再多加1R，為Remember（記得），記得今天的實際行動與感受，人人都能是環保的種子，為地球盡一份心力。

撰文、攝影／劉麗美