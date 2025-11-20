通譯不卡卡！新住民、移工就業服務攏A通

虎尾就業中心開辦移工轉換業務的同時，也提供各國移工語言通譯的服務，讓雇主和勞工朋友不用再舟車勞頓，跑到嘉義辦理移工轉換業務，也讓想瞭解就業服務的移工朋友可以預約登記通譯諮詢服務。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為協助新住民與外籍移工在臺求職與轉換工作，克服語言隔閡、順利銜接新職，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心率先推出「多國語言就業諮詢服務」，提供越南與印尼語現場口譯與電話諮詢服務，協助外籍朋友了解在臺工作權益、就業資源與求職流程，也幫助企業在轉換人力時更有效率地媒合。

虎尾就業中心第一階段的通譯服務在10月16日、10月23日及10月29日三日分別落幕，現場由來自越南與印尼精通中文的新住民提供即時與電話諮詢翻譯服務，三天時間共服務76位外籍移工；而多國語言就業諮詢服務也持續推進中，新住民或移工朋友可透過網路進行預約諮詢https://forms.gle/zUvZRye1TmPwjAFb7，這項措施儼然為友善就業環境再推進一步。

而面對越來越大量移工轉換雇主的業務需求，雲嘉南分署也於今年(114年)9月1日起，由原本僅有臺南、嘉義就業中心辦理外國人轉換雇主或工作業務，調整至所屬永康、新營、嘉義、朴子、斗六、虎尾等就業中心皆可辦理，不僅協助轉出的移工能更快找到新雇主，也讓需求企業與移工端更為便利；同時，勞動部也於「外國人勞動權益網」設置多國語外語查詢專區，並提供母語版本的申請書與同意書，確保資訊對等與程序正義，讓移工在轉職過程中更有保障。

參與翻譯服務的新住民陳氏紅釧女士在過程中分享，她深切感受到移工常因語言不同，在求職過程相對處於弱勢。她也期待政府能夠給予更多的幫助，讓移工朋友在異鄉更有力量。虎尾就業中心廖家偉主任對此表示，通譯人員的分享，再次印證我們推動多國語言服務的必要性，這項服務的推動，不僅能幫助移工朋友克服語言障礙、縮短企業與人才之間的溝通落差，更讓『保障權益』成為真實可行的行動。廖主任也進一步強調，未來虎尾就業中心將持續擴展服務語種與地點，並積極與地方產業鏈合作，促進更多移工與新住民的就業媒合，誠摯邀請在臺的新住民與移工朋友，多加利用就業中心資源，透過專業通譯與諮詢服務，邁向更安心、穩定且幸福的職場生活。更多訊息可洽詢虎尾就業中心。