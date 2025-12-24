通貨膨脹頂不住！日文具大廠百樂「熱銷產品」漲價了

因通貨膨脹加劇，日本「最大的文具生產商之一」百樂（Pilot）調漲暢銷產品「魔擦鋼珠筆」價格。（圖／翻攝自Google Maps）





因通貨膨脹加劇，日本「最大的文具生產商之一」百樂（Pilot）調漲暢銷產品「魔擦鋼珠筆」價格，是公司40年來首次提高熱銷產品的售價。

魔擦鋼珠筆漲價

根據《Financial Times》報導，百樂針對暢銷產品魔擦鋼珠筆（Pilot Frixion）進行10％的價格調漲，是該產品自2006年上市以來首次調漲，社長藤崎文男（Fumio Fujisaki）更表示「這是他加入公司40年來，將暢銷產品漲價」。

社長談經濟

對此，藤崎文男指出「因為日本經歷過通貨緊縮，調漲售價是非常困難的決定，公司不得不改變思考方式」，坦言「漲價存在風險，這將考驗日本中產階級是否願意為日常用品支付更多費用」。

此外，藤崎文男表示「若競爭對手在提供相同品質的情況下仍可維持其售價，甚至趁機壓低價格，將會是一個問題」，但藤崎文男認為「百樂作為日本最大的筆類製造商，應該會在價格管理方面起到帶頭作用，如果我們漲價，其他公司可能會跟進」。

百樂與產品說明

百樂文具股份有限公司（株式会社パイロットコーポレーション）簡稱百樂文具，舊譯拜羅德，是一家生產文具的日本公司，總部位於東京，是日本最大的文具生產商之一，而「魔擦鋼珠筆」是由百樂所生產的中性筆，其特點為用其所寫的字跡能透過筆桿末端的膠粒擦拭，也是許多台灣人愛用的文具。

魔擦筆是文具店的熱銷產品。（圖／翻攝自金石堂 官網）

