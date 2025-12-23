通路重組一周年創佳績！寶嘉聯合「桃園旗艦品牌中心」開幕，接下來有什麼計劃？

寶嘉聯合22日攜手桃園在地經銷夥伴「荃程汽車」，在桃園龍壽街正式啟用亞太第二座、依循Stellantis Brand House全球規範打造的「桃園旗艦品牌中心」。寶嘉聯合執行董事吳睿弘提到，「今年台灣車市大約40萬輛，我們取得約1%市占率，明年車市若逐步回溫，希望能維持甚至提升到更好的成績。」對於剛完成品牌重整、通路重建的寶嘉聯合來說，這樣的目標並不保守。

同時，寶嘉聯合也同步舉辦「2026 台北新車暨新能源車大展」媒體預拍活動，提前曝光3款將在展場亮相的車型，除了Citroën C3 Aircross以外，還有Alfa Romeo Junior Ibrida油電動力以及Elettrica 280 Veloce純電動車型。吳睿弘表示，「寶嘉聯合是車展中最多新車的品牌，明年我們也會持續引進新產品。」

廣告 廣告

此次與荃程汽車合作啟用「桃園旗艦品牌中心」位於桃園交通樞紐地段，結合展示、試乘與售後等全功能服務，並以Alfa Romeo、Citroën、Jeep®、Peugeot 四大品牌一字排開的方式共構於同一建築立面，呈現Stellantis在品牌整合與體驗導向上的全新語彙。

「桃園旗艦品牌中心」依循Stellantis Brand House核心設計精神，於同一場域中呈現Alfa Romeo、Citroën、Jeep®、Peugeot各自專屬的品牌識別與視覺語彙。（劉芯衣攝）

對消費者而言，這意味著賞車體驗將從單品牌導向轉為「集團式體驗」；對產業而言，則透露出汽車品牌在面對電氣化轉型壓力時，必須以更集中的通路資源與更靈活的經營架構，來提高運營效率與市場回應速度。

除了新品牌中心開幕以外，寶嘉聯合也抓緊在台北車展曝光的機會，吳睿弘指出，2026年台北車展中，寶嘉聯合展區將以「第二大展區」規模登場，並展出最多品牌與新車款，完整展現Stellantis的產品實力與市場能量。

寶嘉聯合搶先揭示3款將於「2026台北新車暨新能源車大展」亮相的重點車款，包括Citroën C3 AircrossAlfa Romeo Junior Ibrida油電動力以及Elettrica 280 Veloce純電動車型。

C3 Aircross採用P2 Hybrid油電混合動力系統，結合48V馬達與新世代1.2L渦輪引擎，不僅在動力輸出與節能效率間取得平衡，更以「同級唯一 5／7人座」設計切入家庭用車市場。吳睿弘也表示，「明年將會是雪鐵龍元年，一定會帶來更多車款。」

C3 Aircross採用P2 Hybrid油電混合動力系統，以「同級唯一 5／7人座」設計切入家庭用車市場。（劉芯衣攝）

而Alfa Romeo Junior則是品牌電氣化轉型的重要代表作，除搭載P2 Hybrid油電版本外，更推出Elettrica 280 Veloce純電性能車款，最大馬力達280ps、0–100 km/h加速僅5.9秒。象徵Alfa Romeo在新能源世代仍保有操控與熱血基因。

自2024年底尚騰汽車接手經營以來，寶嘉聯合逐步重建 Stellantis 集團在台品牌能見度。過去一年，旗下車款掛牌數已突破4,000台，創下近20年新高，成為品牌重整後的重要里程碑。「這一年表現還不夠好，還會再優化服務體系，大概需要半年到一年的時間。」吳睿弘坦言。

除了新車策略與通路布局，寶嘉聯合也關注政策面的變化。針對近期備受關注的「關稅議題」，吳睿弘分析，如果未來美規車可享0關稅，許多品牌將會考慮將原未在美國生產的車型移回當地製造，進而推升美規車在台市占率，「有機會從現在的1%慢慢提升到5%。」他也透露，未來希望能引進美式皮卡品牌 RAM，進一步豐富產品線。

桃園旗艦品牌中心的啟用，不只是地理層面的回歸，更象徵寶嘉聯合在品牌重整與多品牌經營上的全新起點。Citroën、Alfa Romeo、Jeep®與Peugeot四大品牌同場展示，也代表通路與產品策略同步深化，Stellantis在台灣的營運角色，也正從傳統「代理」轉向「集團經營」的新階段。

更多風傳媒報導

