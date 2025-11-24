通車前搶先上橋！淡江大橋明年4月辦路跑、自行車活動 11/27起報名

淡江大橋將於2026年5月通車，公路局在通車前，於4月舉辦路跑及自行車活動，分別自2024年11月27日、28日起開放報名。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕國家級重大工程淡江大橋明年5月通車，交通部公路局在通車之前，於明年4月中舉辦路跑及自行車活動，讓民眾在通車前體驗淡江大橋。活動分別於今年11月27日、28日開放報名。

淡江大橋由英國Zaha Hadid建築師團隊設計，經美國CNN評選「2025年全球11大重要建設」，5月9日舉辦通車典禮，5月12日正式通車，屆時將成為台灣新地標。

公路局長林福山表示，明年4月橋面工程結束之後，經評估確認安全可先行提供活動的條件下，公路局規劃4月18日路跑、4月19日自行車活動，分別於本月27日、28日開放報名，名額分別是7000人、2500人。

2026淡江大橋通車系列路跑暨自行車活動，路跑4月18日下午舉行，在淡水夕照下進行黃昏路跑，讓跑者欣賞淡水河口壯闊景觀；活動分21K新市鎮探索組、10K輕軌繞行組及5K大橋漫遊組。

自行車活動4月19日上午出發，路線串聯淡水、八里等沿線重要地標，並設計「進出淡江大橋雙向體驗」段落，讓騎士能以不同視角欣賞橋塔造型與斜張線條，同時體驗北海岸自然景觀、文化；活動分49K環山挑戰組及20K淡江大橋逍遙遊組。

自行車活動也與「國家地理雜誌」合作，推出限定版選手物資，包括車衣及補給小包，活動會場上也將與淡江大橋地景結合設置國家地理雜誌「黃框合影區」供選手及民眾拍照留念。

公路局並預告，將陸續推出攝影與繪畫比賽等淡江大橋通車前主題活動，讓更多民眾體驗淡江大橋。

