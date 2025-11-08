通通有！每人獎金2.5萬元 台積電豪擲18.75億元大紅包

台積電董事長魏哲家表示，每人發2.5萬元紅包。

台積電今日舉行運動會，而對員工來說，最關注的正是運動會上會宣布發放多少元特別獎金，台積電董事長魏哲家表示，一定會比去年更多，最後宣布每人發2.5萬元紅包，共發出約18.75億元。

台積電今日舉行運動會，本次亮點是輝達執行長黃仁勳出席，不過對員工來說，這次運動會要發多少獎金更是7.5萬員工關心的焦點。

台積電董事長魏哲家打趣地說：「各位的歡呼我都知道意思！」宣布向所有員工發放2.5萬元獎金，比去年2萬元獎金高出5千元。魏哲家表示，台積電今年破了很多紀錄，「不只今年，之後每一年（獎金）都會創新高」，最後也不忘感謝各位同仁努力。

