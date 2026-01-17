Sony也不想正面對決《GTA6》？曝內部已將這款超級大作「當獨佔遊戲」讓出11月檔期 盼帶動主機銷量

計畫於今年 11 月 19 日發售的超級大作《俠盜獵車手6（GTA6）》無疑是今年玩家們最期待的遊戲，也是許多遊戲廠商避之唯控不及，不希望新作檔期與之撞車的超級作品，以避免影響到遊戲銷量這點就連 Sony 與 PlayStation 也不例外。國外知名遊戲記者 Jason Schreier 最近掌握消息，稱雖然《GTA6》同時也會在 XBOX Series X|S 主機推出，但 PlayStation 並不止將《GTA6》當作一般的多平台遊戲發售，「反而把《GTA6》當作獨佔遊戲，讓旗下作品讓出檔期。」

(Credit:Rockstar Games)

綜合外媒報導，雖然國外知名遊戲記者 Jason Schreier 日前掌握消息，稱《GTA6》仍然有三度延期的風險，因為遊戲本體目前其實尚未完成，而是還在設計最終關卡與任務，不過近日他接受外媒訪問時又分享了更多《GTA6》11 月推出的相關消息，稱目前在 PlayStation 內部已經將《GTA6》當成他們的獨佔遊戲了。

「Sony 現在已經把《GTA6》當成他們的第一方 PlayStation 獨佔遊戲了。他們並不想在《GTA6》的檔期附近推出其他作品。」，Jason Schreier 解釋，稱這是因為對 Sony 與 PlayStation 來說，《GTA6》的推出想必也會讓他們賣出更多 PS5 主機。而雖然他也預期 XBOX 版的《GTA6》銷售表現同樣也會很好，並帶動 XBOX Series X|S 銷量，「但我覺得大多數玩家會選擇 PS5 版的《GTA6》，而因為《GTA6》賣出的遊戲主機 PS5 也會佔最大宗。」

因此，Jason Schreier 就表示，Sony 並不希望這款能推動主機銷量的作品會被其他作品吸走注意力，因此目前已經規劃讓旗下第一方 PlayStation 獨佔作品的發售日閃開《GTA6》於 11 月 19 日的發售檔期。不過，他也再度提到，要確認《GTA6》是否會真的於今年 11 月 19 日正式推出可能還為之過早，「因為就連 Rockstar Games 自己可能也還不確定。」