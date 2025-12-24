通過兩黨協商工作小組 李哲華：啟動新竹、宜蘭、嘉義市、新北縣市長選舉藍白合

國民黨副秘書長李哲華。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨因應2026選舉成立的中央提名審核委員會，昨天正式通過藍白兩黨協商工作小組成員，包含兼任召集人的黨副主席李乾龍、政策會執行長傅崐萁、黨副秘書長李哲華、文傳會主委吳宗憲與需與民眾黨協商的縣市黨部主委。

李哲華表示，今天通過兩黨協商工作小組成員後，就正式啟動與民眾黨間針對禮讓新竹市，或之後宜蘭縣、嘉義市、新北市等縣市長提名事宜，循序漸進依據兩黨工作進程，談實質合作，共推最有機會勝選候選人。

廣告 廣告

黨主席鄭麗文則指示，積極推動藍白合，進行相關提名作業，務必公開公平公正。

至於新竹市長選舉，國民黨前發言人何志勇仍堅持爭取提名參選。李哲華說，對何還是很堅持參選理念就是尊重，但黨有黨的機制，等到兩黨協商工作小組成立後，正式兩黨磋商做成決議，黨員就必須服膺中常會通過的任何決議。

李哲華也提到，在確定新竹市長高虹安無罪後，黨中央已定調禮讓現任原則，之後與何志勇有通電話表達黨中央立場，國民黨新竹市黨部主委王志豪也私下溝通過，希望能依據黨中央決策，做好藍白合作共同行動。

而國民黨苗栗縣長鍾東錦今任命民眾黨前立委賴香伶為副縣長，是否是藍白整合後續範例？李哲華說，鍾因縣政需要任命賴，人事案不是藍白合機制內討論產生，但兩黨協商工作小組會之後會就議題與縣市合作做廣泛討論。

李哲華也提到，前天有跟民眾黨秘書長周榆修通電話，對重大選務事項先討論，有被告知今天會徵召張啟楷，在藍白合合作縣市範疇。

更多太報報導

首波2026縣市長提名 國民黨徵召吳秀華、謝龍介、柯志恩、蘇清泉戰東南高屏4縣市

新北市長選舉藍白合虛晃一招？李乾龍：讓國民黨在新北繼續執政、那個人一定會贏

藍盤點2026縣市長選舉 5縣市涉在野合作、7縣市黨內有競爭