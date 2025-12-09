通過考驗 治水三箭展成效

南市水利局長邱忠川（第一排右四）率團隊說明今年水利建設成果，排水系統清淤等治水三箭齊發展現成效，台南淹水面積大幅減少，雨停了，水就退。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶∕新營報導

南市水利局推動治水防洪建設，以「排水系統清淤」、「提升抽水量能」及「滯洪池減洪」，治水三箭展現治水成效，通過颱風和豪雨考驗，淹水面積大幅減少，雨停了水就退，水利局表示，將持續向中央爭取治水經費，打造防洪的宜居城市。

水利局長邱忠川率團隊九日在民治市政中心說明今年水利建設成果，他表示，治水三箭主要是清淤；打開瓶頸段讓排水順暢；抽水站、移動式抽水機和滯洪池發揮效果，在七月的丹娜絲颱風、以及接下來０七二八、０八０二大豪雨的挑戰，台南淹水面積約一百卅公頃，相較九十八年莫拉克颱風的五萬五千公頃、去年凱米颱風的三百卅五公頃，淹水面積大幅減少，而且雨停了，水就退。

水利局說明，在區域排水治理，累計整治達四百四十五公里；持續投入雨水下水道建設累計建設長度達七百四十二公里；執行排水及雨水下水道清疏，全年清淤量達十六點一萬立方公尺；今年爭取中央經費補助，增購八十九台大型移動式抽水機組，經汰舊換新總數達五百十一台；全市新建抽水站達六十七座，總抽水量達每秒八百零五噸；全市滯洪池二十六座，總滯洪量約六百卅三萬噸（約五座虎頭埤水庫容量）。

水利局指出，智慧防災成趨勢，已在易積淹水地區累積建置一百十處水位站、卅一座雨量站與一百零九處影像監控設備、一百六十處雨水下水道水位監測站、三百二十八處路面淹水感測器，再搭配「台南水情即時通」ＡＰＰ，透過視覺化、地圖化呈現方式與多元水情介接服務，全方位呈現南市水情現況。

成立五十一處水患自主防災社區、十六處土石流自主防災社區；水患自主防災社區更是全國唯一連續近十年評鑑「績優」，強化社區應變能力，達到預防性疏散撤離及遠離災害的目標。

水利局表示，面對極端氣候挑戰，已針對丹娜絲颱風、０七二八及０八０二大豪雨後的防洪與治水對策進行盤點提出精進方案，中央已核定十二點一三億元投入復原工作；後續將爭取中央治水經費一百五十一億元挹注，配合出流管制及逕流分擔等治水新思維，打造台南成為不怕淹水的宜居城市。