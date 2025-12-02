通過自治條例 花蓮慕谷慕魚部落經管可望收費開放

（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）封閉逾10年的花蓮慕谷慕魚風景區，縣府提出「自然人文生態景觀區經營管理自治條例」經議會通過，可望由在地部落提出管理計畫，兼顧生態保育、文化傳承與永續觀光發展。

秀林鄉慕谷慕魚（部落正名「崖勇蘇漾YAYUNG SUYANG」），青山綠水風景秀麗，被稱為「小天祥」，過去吸引許多遊客到訪，卻因颱風導致聯外隧道受損、崩毀，雖修復完成仍封閉至今。

花蓮縣政府說明，原慕谷慕魚景觀區歷經2014年麥德姆颱風、2016年莫蘭蒂颱風等豪大雨，導致銅門一號隧道崩塌，復建工程展開，2023年隧道工程完工通車，並由輔導團隊與當地的依柏合部落、銅門部落多次討論，歷經逾10年努力，終於昨天通過自治條例，成為地方自主管理景觀區的重要里程碑。

縣府指出，制定「自治條例」目的為經營管理本縣自然人文生態景觀區，並執行中央「發展觀光條例」第19條及第38條第2項規定。未來經中央核定劃設的「自然人文生態景觀區」，將可由公所或部落（地方立案團體）制定經營管理計畫，收取及運用觀光保育費、培訓導覽人員等事項。

縣府強調，未來將以法律基礎，保障部落自主經營管理的權利，保護文化傳統領域並提升文化韌性。同時也透過地方自主規劃的導覽或觀光活動，創造部落青年在地就業與創業的機會。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，縣府、公所與部落共同努力10年歷程，一路走來相當不易。除銅門一號隧道崩塌的重建工程外，也需陪伴部落充分整合地方意見，過程中歷經部落幹部或地方組織人員更替。

余明勲說，縣府和公所也陪伴協助撰寫經營管理計畫書，並至屏東等跨縣市參訪，學習他縣市自觀區管理經驗，讓部落逐步凝聚共識，走向更文化永續、部落自主的發展方向。（編輯：林恕暉）1141202