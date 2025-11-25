通過週休三日太難！上班族改求「1方法」休息：這比較有希望

生活中心／朱祖儀報導

週休三日能不能通過，掀起討論。（示意圖／資料照）

有民眾在「公共政策網路參與平臺」提案週休三日，引發廣大迴響，且通過附議人數門檻，主管機關勞動部需在12月7日前給出回應。但有網友指出，週休三日仍有許多細節要討論，還有很多問題未解決，文章曝光後，多數人也認為「一定被駁回」，並建議改成縮短工時更好。

週休三日連署通過，勞動部需在12月7日前回應。對此，勞動部長洪申翰24日上午接受《POP撞新聞》訪問，指出台灣企業類型多元、勞工就業型態多，目前仍在蒐集整理各方意見，相關制度需要全面評估。

一名網友也在Dcard發文表示，其實這個提案已經不是第一次，2023年也曾有人提案，但當時因為缺工問題沒有通過。他也說，雖然週休三日感覺不錯，但還有很多細節沒有討論，像是減薪和缺工的問題，好奇其他人是怎麼看，「週休三日連署過了，有機會實施嗎？」

原PO認為，週休三日還有缺工和減薪的問題。（示意圖／資料照）

眾人紛紛搖頭，「不可能的，連署沒用！這只是流程而已，你提週休五天都可以」、「想也知道沒機會」、「這影響比一例一休大多了，覺得不太可能」、「不是只有老闆反對，我看FB文章下面都是勞工在反對」、「就算通過也只會變成居家上班吧」、「連放個颱風假都一堆資方有意見了，更何況週休三日。」

還有網友提議，希望工時可以縮短，「倒是希望可以縮短工時，只要上班6小時就好」、「我記得之前政府就駁回了，所以不太可能，希望有天能實現或是工時變短一點」、「怎可能三天，你減少點工時還比較有點希望」、「工時縮短半小時至一小時，可能還比較好，有希望一點」、「希望特休變多工時降低。」

