通過雲林、彰化縣市長提名...賴清德讚陳素月問政如「阿信」、劉建國「艱苦小孩」出身重弱勢：百億癌症新藥推手

民進黨今（31）日召開中執會，拍板通過徵召基隆市議長童子瑋參選基隆市長、立委陳素月參選彰化縣長、立委劉建國參選雲林縣長。賴清德指出，陳素月有如「阿信」一般，單親又要問政，也因此特別重視教育；劉建國則是艱苦小孩出身，特別照顧弱勢，他當選總統後編列百億癌症新藥基金，就是歸功於劉建國。

賴清德介紹彰化縣長候選人、立委陳素月，他笑說，陳素月人如其名，看起來素素的、很樸實、做事很踏實，把民眾當作自己的家人，像月亮的光芒一樣溫暖，陳素月連續當選四屆立委，第十屆立委選舉也拿到彰化創紀錄最高票、超過十萬，在立院問政一流，基層經營也備受肯定。

賴清德指出，陳素月修改地方制度法獲得政院支持，將員林鎮升格為員林市，能跟彰化市南北呼應，成為彰化進步雙引擎，也關心彰化傳產發展，成為和政府間的橋樑。另外，高鐵2015年在彰化開站，可惜沒有台鐵，也是因為陳素月的努力，現在田中支線已經動土，未來台鐵會串連高鐵，讓彰化交通帶來不一樣的發展。

賴清德直言，陳素月就像阿信一樣，是單親媽媽要照顧小孩、又要問政服務民眾，但從來沒有叫苦過，而且表現傑出，也因此特別重視教育，包含選區大小學校的校舍改建、跑道重鋪、教育設施補充，都能看到她的努力，希望彰化鄉親支持。

賴清德最後介紹雲林縣長提名人立委劉建國，劉建國是艱苦小孩出身，由媽媽扶養長大，第一個特質就是非常孝順，從小跟母親相依為命，特別關心弱勢民眾，譬如120億元的斗六分院虎尾醫療大樓興建、老人醫療研究中心，一直到今年上個月才動土，過程前後有六年，可以看出他堅毅的精神。

賴清德再說，另外還有虎尾溪整治、濁水溪風飛沙問題，他當行政院長時，劉建國親自為此題目質詢他，讓他很感動，地方立委關心地方事務，用強烈態度要求政院一定要用辦法解決，「我也跟劉建國親自到濁水溪看過，現在問題解決80%，可以讓附近父老鄉親有正常環境。」

賴清德最後還補充，劉建國是衛環委員會召委，他擔任副總統時，劉建國帶著癌症病友團來照他，希望他成立百億癌症規模新藥基金，「我當選後從善如流第一年就編列，這也歸功於劉建國委員」，可看出他是關心弱勢、照顧雲林縣父老、爭取醫療資源、同時也爭取重大建設，是最適合的下一任雲林縣長人選。

