通過3爭議法案卻棄總預算不顧？藍委回擊賴清德：有失格局

許宇甄指賴清德貼在野黨標籤，有失總統格局。資料照 李政龍攝



總統賴清德稱藍白通過三爭議法案卻不顧總預算案，喊話要全國民眾評評理。國民黨立委許宇甄認為，賴總統貼在野黨標籤，有失國家元首高度與格局。

賴清德今赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁時受訪表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟在預算會期，對福國利民的中央政府總預算沒有任何審查，且無視於中國威脅，阻擾國防特別條例，卻用盡全力、因人設事強行表決通過3爭議法案，這樣做到底對不對，希望全國民眾能夠評評理。

許宇甄下午發布新聞稿指出，賴清德今日的談話完全沒有國家元首的高度，通篇發言錯誤百出，甚至將正常的國會修法貼上標籤，這種政治操作的手法與政論節目的「名嘴」無異，只剩下打嘴炮與抹黑，令人感到極度遺憾。

廣告 廣告

許宇甄說，賴清德口中所謂的「國民黨再擁有黨產」完全是假議題，救國團非國民黨附隨組織，何來回歸黨產之說？至於《衛廣法》與《立法院組織法》修正，皆是為了完善媒體制度與國會運作的法治工程，絕非賴清德口中抹黑的「因人設事」。

許宇甄認為，賴總統對於總預算的發言，根本是倒果為因、惡人先告狀，總預算之所以無法順利審查，根本原因在於行政院帶頭違法，不依法編列已三讀的「軍人加薪」及「提升警消的退休金替代率」之預算。

許宇甄表示，立法院的職責是依法審查預算，若行政院送來的預算案本身就違法漏編、無視法律規定，立法院又要如何審查？賴清德身為總統，不回頭去糾正卓榮泰內閣的違法亂紀，反而指責堅持法治底線的在野黨，這種是非不分的態度，才是國家空轉的最大元兇。

至於賴清德說要「請全民評評理」，許宇甄表示，台灣人民的道理講得很清楚，是賴清德自己裝睡叫不醒。大罷免以 32:0 的懸殊比例慘遭民意封殺，這難道不是人民對民進黨操作政治、仇恨的否定？人民期待的是立法院發揮監督制衡的功能，而不是看著行政權無止盡地對抗國會。

許宇甄說，當行政院長卓榮泰搞出「不副署」這種毀憲亂政的作為，遭到民調強力否決時，賴清德不但沒有踩煞車，反而是設宴款待綠營立委，成為推動不副署「定海神針」，擺明了就是要跟主流民意對幹。

許宇甄指出，最新的《美麗島電子報》民調顯示，賴清德的執政不滿意度仍舊高於滿意度，人民的裁判已經非常清晰。面對如此清晰的民意訊號，賴清德充耳不聞，繼續躲在同溫層裡取暖。

更多太報報導

台美經濟繁榮夥伴對話落幕 賴清德明親上火線說明合作進展

賴清德批藍白通過顏寬恒、中天條款 黃國昌轟帶頭造謠

藍白不審總預算卻通過「顏寬恒條款」 賴清德批因人設事：全國民眾評評理