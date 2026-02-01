通關密語？ 她入境說「鳳梨酥」澳海關秒放行

鳳梨酥難道是通關密語嗎？有網友回澳洲過海關時被詢問申報物品，才說出「鳳梨酥」，海關立刻收走申報文件直接放行。（圖／東森新聞）





鳳梨酥難道是通關密語嗎？有網友回澳洲過海關時被詢問申報物品，才說出「鳳梨酥」，海關立刻收走申報文件直接放行，完全不用再檢查，讓原PO又驚又好笑，懷疑是不是台灣人太常帶鳳梨酥。

切開外皮內餡還看的到一絲一絲的，吃起來又甜又酸，台灣經典小吃鳳梨酥，因為獨特口感還有吉祥寓意旺來，讓不少外國人列入必吃必買清單。

先前有民眾他特別要從台灣帶鳳梨酥去澳洲給朋友，被海關詢問申報物品時。才說出「鳳梨酥」，海關立刻收走申報文件直接放行，完全不用再檢查，讓原PO又驚又好笑，懷疑是不是台灣人太常帶鳳梨酥。

廣告 廣告

貼文曝光後，有網友說，上次爸爸入關沒帶食物，還被問「No pineapple cakes？」，還有說上次回去的時候遇到的海關，還用中文說台灣的鳳梨酥好吃。沒想到鳳梨酥讓大家愛到，國外海關也超熟秒放行，根本不用多解釋。

更多東森新聞報導

佳德小編武俠文暴紅！奧客「天殘腳」踹飛木盤 網跪著看完

比鳳梨酥更受歡迎？部落客推古早味零食：日本友人超愛

不是鳳梨酥！日本人超愛「台灣1伴手禮」旅台日人：優點超多

