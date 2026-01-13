通關一時方便代價超大！赴俄旅遊誤辦「這中國證件」 回台身分直接沒了

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

原以為只是單純出國旅行，沒想到卻踩到法規紅線。旅遊Podcaster花爺近日分享，有台灣民眾規劃前往俄羅斯旅遊，因行程需經中國出境再轉往俄羅斯，誤信旅行社宣稱可代辦簽證與快速通關，最終被申請「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後遭移民署認定違規，台灣身分因此被註銷。

誤信旅行社代辦通關證件，台灣旅客申領中國「一次性邊境旅遊護照」，返台後遭移民署認定違規。（圖／薛明峻攝）

花爺指出，該名民眾透過旅行社報名俄羅斯旅遊團，業者強調可協助處理通關所需文件，包含代辦俄羅斯簽證及「快速通關」證件，卻未清楚告知實際申請的是中國核發的「一次性邊境旅遊護照」。該民眾返台後，隨即被移民署查獲並依法處置，導致台灣身分遭廢止。

事實上，移民署早已多次對外示警，凡持有台灣身分證的國人，若申領中國護照、身分證或其他具身分性質的證件，皆屬違法行為，將依法廢止台灣身分。

移民署指出，依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之1規定，台灣人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸護照，違反者將喪失台灣人民身分。此外，依《廢止臺灣地區人民身分及戶籍作業要點》第4點規定，若查知國人在大陸設籍，或領用大陸護照、身分證、定居證等證件，經行政程序查證並通知當事人陳述意見後，將通報戶籍地戶政事務所，依法廢止其台灣戶籍。

移民署也提醒，國人赴大陸旅遊期間，切勿因一時便利而申領大陸邊境旅遊護照或其他相關證件，以免嚴重影響自身權益。

