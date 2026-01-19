一通電話促成神級合作 陳曉東夢幻連動林炳存

華語天王陳曉東推出全新雙版本單曲，粵語版〈今天我們都會飛〉與國語版〈禁止糾纏〉MV今(19)日全球首播，MV邀來「音樂錄影帶教父」、國際時尚攝影大師林炳存掌鏡，打造「銀vs黑」雙造型視覺對照，被粉絲形容根本是「純愛戰神」對上「暗黑修羅」。

談到這次合作，陳曉東笑說，其實就是自己親自打了一通電話邀約，沒想到卻讓林炳存一聽就喊壓力大，導演林炳存透露，因為是陳曉東本人親自致電，還說隨便拍，開心拍就好，反而讓他更緊張，不過聽完歌曲後，腦子裡瞬間跑出很多畫面。林炳存以高速攝影及慢速快門創造軌跡動感呈現流逝感，讓MV多了層次與情緒深度。

廣告 廣告

(圖｜火爆娛樂提供)

陳曉東回憶，距離上一次在台灣拍攝MV，已經是9年前的《不唱情歌》EP，這次再度來台工作，看到林炳存的作品，才驚覺自己出道 31 年竟然從未合作過，拍攝前還不斷思考該如何用更新鮮的方式呈現情緒，但到現場後，在導演團隊的節奏掌控下反而完全放開，笑說：「導演真的很多招，拍得很過癮，我拍完忍不住說一句：好爽！」

(圖｜火爆娛樂提供)

造型部分同樣成為一大亮點，陳曉東邀請香港服裝設計師姚子裕（Kev Yiu）操刀，打造「純愛戰神」與「暗黑修羅」造型，姚子裕透露這次並非單純為MV做服裝，而是從「重新畫圖」開始，設計過程中，陳曉東更親自翻找過往獨自創作時留下的手稿，將那些陪伴他走過不同階段的筆記、線條與想法，一張張重新整理、挑選，最終這些每一塊縫接的皮革、每一段手稿痕跡都被轉化為服裝元素，成為「把過往的歷練穿在身上」的故事。

陳曉東雙版本MV如同一段感情的上下集，一首溫柔放手、一首清醒止步，代表愛情走到不同階段的兩種狀態，把「放手」與「止損」以視覺態度說明，也讓粉絲期待值拉滿。

(圖｜火爆娛樂提供)