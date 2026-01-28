一通電話啟動368工程 二十年來嘉義一路相挺紙風車

嘉義縣長翁章梁與紙風車文教基金會執行長李永豐合影，見證368工程二十年來深耕偏鄉的陪伴力量。(嘉義縣政府提供)





二十年前，紙風車文教基金會執行長李永豐接到一通來自家鄉嘉義布袋的邀請電話，希望紙風車能返鄉演出，卻因經費不足而忍痛婉拒。這通電話，成為他重新思考紙風車存在意義的起點，也促成「368鄉鎮市區兒童藝術工程」誕生，立志將國家級演出帶到全台每一個孩子身邊。

紙風車近日發起「椅子會」小額捐款行動，號召社會大眾以行動支持368工程。嘉義縣長翁章梁響應號召，特別捐出親筆簽名的「青年的四個大夢」100本贈送給捐款人，鼓勵大家共同實踐「讓每一個孩子都有機會看戲」的初衷。

翁章梁親筆簽名《青年的四個大夢》，以實際行動支持紙風車368兒童藝術工程，鼓勵更多人參與小額捐款。(嘉義縣政府提供)

翁章梁長期支持紙風車理念，自擔任社會局長以來，出席368工程演出超過30場，是實際陪伴紙風車走遍鄉鎮最多的縣長。2024年368工程第三輪啟動，首場即選在嘉義縣義竹鄉，這場演出更由翁章梁與百餘位鄉親共同以小額捐款完成。

翁章梁說，小額參與不僅門檻低，更能凝聚大家對孩子與故鄉的共同心意，是368工程最動人的力量。

今年1月24日，紙風車「368工程20周年特別演出」於台北表演藝術中心登場，翁章梁特地北上觀賞。他表示，紙風車用實際行動證明藝術能成為孩子成長的重要力量，而「椅子會」從一張椅子、一件雨衣、一趟接駁開始，讓孩子感受到被重視、被陪伴。

紙風車368工程深入鄉鎮演出，孩子與長輩齊聚觀戲，在藝術陪伴中共享溫柔而難忘的夜晚。(嘉義縣政府提供)

紙風車執行長張敏宜回憶，當年368工程在阿里山演出時，上千名孩子在山嵐中看戲，眼神比星光還亮，那正是「椅子會」存在的意義。「椅子會」並非募集實體椅子，而是邀請民眾以捐款支持演出所需的椅子、雨具與偏鄉接駁，讓孩子無論距離遠近、晴雨與否，都能安心坐下來看一場戲。

翁章梁也分享另一段鮮少人知的陪伴故事。他表示，自己看到一位從嘉義走出的傑出藝術家，對台灣文化有重大貢獻，卻在歷經火災後，幾乎一無所有。那段時間，只要李永豐回到嘉義，兩人常在深夜長談，縣府也持續以耐心、仁慈與溫暖陪伴接住紙風車團隊，正是在這樣長年的支持下，紙風車才得以一步步恢復生機，繼續為孩子們走下去。

未來，紙風車將持續推動368兒童藝術工程與「椅子會」行動，嘉義縣政府也將持續以實際行動支持，邀請更多民眾與企業加入，讓藝術成為孩子生命中穩定而溫柔的力量。





