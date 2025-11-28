一通電話就騙走一生積蓄？ 萬安反詐實戰講座教你怎麼判斷！

根據內政部刑事警察局統計，2024 年全台詐騙財損高達 502 億元，案件數高達 122,805 件，平均每天便有 336 件詐騙發生，數量驚人。面對詐騙手法不斷翻新，民眾若缺乏警覺與辨識能力，極可能在短短一通電話或一則訊息中遭受重大損失。為提升社區防詐意識，台灣民間反詐騙協會與萬安生命於 11 月 28 日在敏盛醫院共同舉辦「萬安反詐實戰宣導講座」，吸引眾多醫護同仁與民眾踴躍參加，反應相當熱烈。

↑圖說：台灣民間反詐騙協會與萬安生命於敏盛醫院共同舉辦「萬安反詐實戰宣導講座」，引起醫護人員及民眾熱烈迴響。（圖片來源：台灣民間反詐騙協會提供）

為因應近年詐騙手法層出不窮，講座現場特別邀請—銘傳大學犯罪防治系助理教授林書立博士，以真實案例解析，拆解詐騙常用話術與心理操控模式，幫助醫護人員學會「看懂套路、拒絕陷阱、冷靜查證」，也強調防詐原則的核心是「三要三不」：要冷靜、要查證、要報警，以及不聽、不傳、不給，提醒大家只要多一分停頓與檢視，就可能避免難以挽回的財務損失。

↑圖說：銘傳大學犯罪防治系助理教授林書立博士(左二)應邀擔任講師，左一為敏盛醫院執行長張長榮、右二為萬安生命禮儀管理中心總經理蕭峰昇、右一為萬安生命北三部副總經理李志明。（圖片來源：台灣民間反詐騙協會提供）

萬安生命表示：企業不只提供服務，也希望成為社會支持的一份力量，持續投入反詐教育，與醫療院所與民間機構攜手，讓正確資訊走進社區與生活。台灣民間反詐騙協會也呼籲：在詐騙手法不斷翻新的今日，防詐觀念更顯得格外重要，唯有串聯政府、民間單位與社會大眾，才能共同打造更安全的生活環境，讓更多民眾具備辨識詐騙的能力，並勇於向周遭親友分享正確觀念，形成全民防詐的防護網。協會同時肯定萬安生命長期投入反詐宣導，此次更與協會共同舉辦講座，實際推廣防詐知識；也感謝萬安生命捐款三十萬元，為協會挹注關鍵資源，以行動展現企業社會責任，成為反詐推動的重要力量。

