一通電話延續70年溫柔！耶誕夜最暖行動 美軍雷達全程鎖定「耶誕老人行蹤」

NORAD耶誕夜再度啟動雷達追蹤耶誕老人，軍民志工齊聚科羅拉多泉指揮中心，陪伴全球孩童迎接耶誕節。（翻攝自美國國防部官網）

美國國防部宣布，北美防空司令部（NORAD）將在耶誕夜再度啟動年度傳統任務，以雷達與衛星系統「追蹤耶誕老人」環遊世界，為全球家庭增添耶誕氣氛。五角大廈首席發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，這項行動不僅象徵節慶魔法，也展現NORAD成立70年來任務中溫馨、親民的一面。

北美防空司令部為何每年都要追蹤耶誕老人？

根據五角大廈新聞稿指出，帕內爾表示，這項傳統源自1955年的一場「美麗錯誤」。當年一名孩子依照百貨公司報紙廣告撥打電話想找耶誕老人，卻誤撥至當時的「大陸防空司令部」（NORAD前身）。值班指揮官、空軍上校哈利．舒普（Harry Shoup）並未戳破錯誤，反而順勢告訴孩子耶誕老人的「最新動向」，自此開啟北美防空司令部與耶誕老人的不解之緣，並在1958年北美防空司令部成立後延續至今。

今年追蹤活動何時開始？台灣民眾看得到嗎？

北美防空司令部「耶誕老人行動中心」將於美國山區時間24日上午4時（台灣時間12月24日晚間7時）全面啟動。官方追蹤網站也將於台灣時間24日晚間上線，讓全球民眾即時掌握耶誕老人目前的位置。

廣告 廣告

此外，孩童還可撥打專線 877-446-6723，由志工接聽並告知耶誕老人的最新行蹤，服務將持續至台灣時間25日中午前（美國當地午夜）。

有多少人投入這場耶誕夜行動？

北美防空司令部指出，每年耶誕夜，都有超過1,000名美國與加拿大的現役軍人、國防部文職人員與當地志工，齊聚科羅拉多州科羅拉多泉的彼得森太空軍基地（NORAD總部），自願接聽來自世界各地、數以十萬計的來電，分享耶誕老人的行程。

國防部在耶誕節前夕，想對軍人說什麼？

談及耶誕節將至，帕內爾也向全球服役中的官兵致意。他表示，當美國家庭開始慶祝耶誕節與耶穌基督的誕生時，也不忘那些在世界各地堅守崗位、守護自由的軍人，感謝他們為國家與人民所做出的犧牲。

從一通孩子的誤撥電話，到延續近70年的耶誕傳統，北美防空司令部的「追蹤耶誕老人」行動，早已成為耶誕夜最具代表性的國際溫馨畫面之一。

更多鏡週刊報導

日寫真女星辦握手會「0人到場」急喊卡 她獨坐會場發呆畫面曝光

余家昶母親籲停止獵巫凶手家屬 王婉諭：最艱難、也最偉大的善意

余家昶捨命救人！ 家屬婉拒200萬善款「回捐桃市府」暖心原因曝