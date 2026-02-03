一通電話改變命運！袁惟仁「加油好嗎」成絕響 星光幫眾星淚別恩師

娛樂中心／楊惟甯報導

「小胖老師」袁惟仁2日病逝，享年59歲。他一生創作與製作無數金曲，扶持多位天王、天后站上巔峰；而在超級星光大道擔任評審期間，屢屢出現的「加油，好嗎？」更成為一代觀眾的共同記憶。噩耗傳出後，當年在節目中受他提點的歌手們陸續發聲哀悼，「星光二班」冠軍賴銘偉更憶起19年前一通改變心境的電話，字字句句令人動容。

賴銘偉在社群平台貼出長文，回顧當年比賽中後期陷入低潮時，某天在家中接到袁惟仁打來的電話。賴銘偉提到，袁惟仁在電話中「從質疑、責備，再到鼓勵、建議」，讓他聽得面紅耳赤，最難忘的一句是：「『銘偉，就算你跳八家將，他X是個爛咖，你也要努力把自己扭轉過來。』」

賴銘偉坦言，當時年輕氣盛的他其實相當不服氣，心想「你越是看不起我這樣的人，我就做給你看」，於是總決賽帶著八家將視覺妝登台，最終奪冠；而在最後一首〈春泥〉中，袁惟仁更給出滿分5分的評價。賴銘偉感慨：「19年前的記憶歷歷在目…雖然和小胖老師在那之後便無交集，但事後想起這段話，我都認為是一種激勵。」

袁惟仁在《超級星光大道》的經典口頭禪「加油，好嗎」。（圖／翻攝自YouTube）

賴銘偉也在文末寫下：「病痛纏身臥病多年，您也辛苦了。祝福您，無病無痛、安詳自在。」字裡行間，是對嚴師也是貴人的深深感謝與不捨。

不只賴銘偉，同屆的葉瑋庭也發文悼念，坦言當年因缺乏自信一度陷入低潮，多虧袁惟仁在評審席上給她具體而真誠的鼓勵，才逐步找回對舞台的信心。她回憶老師總是專注看完整段表演、再細細點評，至今仍感念那份用心。此外，金曲歌王蕭敬騰也透過經紀人Summer轉達哀悼之意，感謝小胖老師多年來對音樂的付出與提攜。

「星光一班」成員也紛紛貼出當年比賽畫面追思。周定緯引用袁惟仁創作的〈旋木〉歌詞，寫下：「小胖老師一路好走。謝謝您曾經的提攜與厚愛，如今沒有病痛了，請於天堂自由地翱翔。」盧學叡則PO出當年比賽時，袁惟仁替他伴奏的畫面，真摯表示：「老師，沒有病痛，一路好走。」

袁惟仁病逝，星光幫周定緯、盧學叡、林宥嘉哀悼。（圖／翻攝自IG）

林宥嘉也PO出早年參賽片段，畫面中他演唱由袁惟仁創作的〈那些日子〉，而評審席上的小胖老師露出招牌燦笑，事後更給出細膩點評。如今林宥嘉能在華語樂壇站穩一席之地，他也曾在受訪時感謝，當年在《星光》的「小胖老師」功不可沒。

回顧袁惟仁的一生，從與莫凡組成的「凡人二重唱」起步，到成為眾多巨星的製作人、幕後推手，再到幕前以評審身分走入大眾視野，他用耳朵與真心，陪伴無數好聲音成長。一句「加油，好嗎？」如今不只是一句評語，更像是留給後輩與歌迷的溫柔叮嚀。在他寫下的旋律仍持續流轉之際，樂壇也以滿滿思念，送別這位曾點亮無數舞台的音樂伯樂。

