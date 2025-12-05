「一通電話」捲PAZZO董座毆人案 天道盟主「鐵霸」80萬交保

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

美而快（5321）創辦人兼PAZZO董事長廖承豪，上個月17日晚間當街痛毆計程車司機林姓男子，林男依法報案並驗傷，卻在離開醫院時，二度遭廖承豪派人圍毆，台北地檢署檢察官在1日晚間約談廖承豪後，諭知以100萬元交保，全案朝傷害罪、妨害秩序罪嫌偵辦。而檢警查出，廖承豪在案發前曾致電給天道盟主「鐵霸」曾盈富，因此懷疑其找人共同圍毆運將，北檢今（5）日通知曾盈富到案說明，並在訊後諭令80萬元交保。

天道盟主「鐵霸」捲PAZZO董座廖承豪毆人案。（圖／美而快官網）

回顧此案，廖承豪與助理於上個月17日晚間共乘計程車，抵達台北市復興南路時，廖承豪臨時更改目的，希望林姓司機將他載到別處，但司機以後續有單為由拒絕，2人爆發口角衝突，廖承豪竟衝動痛毆林男。

林男報案後，配合警方到派出所製作筆錄，隨後前往仁愛醫院驗傷，不料剛離開醫院後，林男再遭4、5人毆打，經警方調查，這些人是由廖承豪教唆，檢察官初判廖承豪涉嫌傷害、妨害秩序等罪，昨日傳喚他到案，訊後諭令以100萬元交保。

警方進一步追查，廖承豪在案發前曾致電給曾盈富，懷疑委託在醫院找人圍毆運將的，便是天道盟主「鐵霸」，今日通知曾家兄弟和另一名同夥共3人到案說明，北檢複訊後，認定「鐵霸」曾盈富涉妨害秩序，諭令80萬交保；「鐵霸」弟弟曾盈進則無保請回。



