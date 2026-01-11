「一通電話」救了阿伯！男接女友女兒放學突癱軟…6歲女童Call母救命

記者吳泊萱／台中報導

台中男幫女友到幼兒園接6歲女兒，返程途中因身體不適癱在駕駛座，幸好女童機警求救，化解危機。（圖／翻攝畫面）

台中一名48歲陳姓男子，日前開車去幼兒園接女友的6歲女兒，結果返家途中，陳男因身體不適緊急停靠路邊，隨後全身癱軟倒在駕駛座，幸好女童機警立刻打電話給媽媽求救。警方獲報趕往現場將陳男送醫救治，幸好經治療後沒有大礙，化解接送危機。

員警獲報後以幼兒園為中心展開搜索，在路邊發現陳男車輛，立刻通報119將陳男送醫。（圖／翻攝畫面）

日前傍晚6時57分許，台中市警第五分局四平派出所接獲一名賴姓女子報案稱，其陳姓男友在下午5時許，開車到幼兒園幫忙接6歲女兒放學，結果後來接到女兒電話說「阿伯在睡覺，叫不起來」，因為孩子年紀還小，說不清楚發生什麼事情，也不知道他們位於何處，自己又沒記男友車牌，擔心發生意外，急得報警求救。

巡佐賴俊男及警員陳俊延接獲通報後，隨即以崇德十九路的幼兒園為中心，擴大範圍梭巡附近道路；在晚間7時13分許，於崇德十九路與環美路口發現一部自小客車，副駕駛座車門開啟並閃著雙黃燈，明顯有異。

經上前查看後確認是陳男及6歲女童，由於陳男癱倒在駕駛座，雖然有意識，但表情痛苦無法言語，員警立即聯絡救護車將陳男送醫，同時安撫女童情緒，及時避免嚴重後果發生；賴女接獲通知後，立即趕到派出所接回女童，並感謝員警熱心幫忙，化解危機。

第五分局分局長劉其賢表示，正值冬季氣溫寒冷，民眾要隨時注意自己的身體狀況，如有不適應及時就醫，確保健康狀況；遇到緊急救護情況時，應立即撥打119請求專業救護人員的協助，避免衍生其它意外。

