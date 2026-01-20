一通電話「教訓」前女友！傳播妹「毆打、剃髮…」瞎掰「旁邊看」被打臉

社會中心／洪正達報導

小花遭到眾人施暴，林女收到通知中途加入毆打、剃髮行列，卻想以「在旁邊看」企圖卸責被法官打臉。（示意圖／Pixabay）

台北市林姓傳播妹2018年間接到黃姓男友電話，表示要教訓前女友小花（化名），當林女趕到指定地點時，發現林女已被打得全身都是傷，模樣相當淒慘，沒想到林女並未阻止，還夥同其他5女對小花施暴，並逼全裸罰站、剪光頭髮長達6小時，當黃男以塑膠異物性侵小花時，還在一旁當旁觀者，案經法院審理後，依涉犯「幫助犯攜帶兇器強制性交罪」判處3年10個月徒刑，全案可上訴。

判決指出，2018年2月12日凌晨，當時仍在寒冬中，林女接到黃姓男友電話表示要教訓小花，於是林女前往中山區某處後，發現小花早已被黃男等3人凌虐一輪，為了阻止小花求救還將他手機砸毀，但林女目睹慘狀並未阻止，反倒與其他5女脫光小花衣服後，要她在寒風中下跪或罰站，再已手機全程拍下。

過程中，陳姓女同伙打算剪掉小花頭髮卻一時找不到剪刀，待黃男外出購入後，再由2名女共犯強行將小花頭髮剃光，非人道待遇從凌晨3點開始持續到上午9點間，小花不停道歉認錯卻遭更加嚴厲的毆打、凌虐，黃男又怒嗆「要讓妳知道八大行業在幹嘛」，緊接著拿著異物侵犯小花；這起案件後來在法院審理時，林女狡辯自己只是在旁邊看，但法官從當下眾人拍下的影片中發現林女在一旁教唆，已形成幫助犯，且現場出現剪刀以符合「攜帶兇器」要件。

而林女案發時已23歲，從事傳播妹，為了聽從黃姓男友的指示成為凌虐共犯，庭審時林女固然認罪，且與小花父親和解道歉，但小花父親雖接受，但也痛心不捨到表示小花仍要接受心理治療；合議庭審酌林女已分期支付賠償金，現有正當工作還要扶養幼子，念在她是初犯判處3年10個月徒刑，但法官也認為林女手段兇殘，造成被害人身心影響至鉅，因此不符合緩刑條件，全案上訴。

另這起案件主謀黃男後續判處8年2個月定讞、2名共犯陳女分處4年6個月、4年2個月定讞，劉姓女共犯判處4年4個月上訴中，而林女在其他共犯定讞後才到案，儘管獲得被害人家庭原諒，但仍要好好面對法律制裁。

