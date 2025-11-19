通霄出現首例鼬獾狂犬病案例 1犬隻接觸送檢「確認陰性」

苗栗縣 / 吳欣蓉 綜合報導

野外鼬獾染狂犬病突破防線一路北上，近日在苗栗縣通霄鎮出現首例鼬獾狂犬病陽性案例，引發民眾高度關注，苗栗縣動保所立即將密切接觸陽性鼬獾的犬隻，送交農業部獸醫研究所檢驗，今(19)日公布結果確認為狂犬病陰性，已排除犬隻感染疑慮。

苗栗縣一隻遊蕩犬曾叼含染疫鼬獾，對此，苗栗縣動保所公布送檢結果，確認是狂犬病陰性，不過也表示，雖然接觸犬隻檢驗結果安全過關，相關防疫作業仍維持高度戒備。苗栗縣動防所在案發周邊已完成犬隻狂犬病疫苗補強注射、協助場區環境消毒，並同步啟動遊蕩犬捕捉移除作業，以降低野生動物與犬隻接觸風險。為便利民眾就近完成年度預防注射，也已擴增通霄鎮及鄰近區域的狂犬病疫苗施打場次，提升社區整體免疫覆蓋率。

苗栗縣動保所也持續辦理「10隻以上犬貓到府注射專案」，通霄鎮屬於鼬獾狂犬病案例發生區，免收到府服務費用，有需求的民眾可邀集親友或鄰居湊齊10隻犬貓後，聯繫動防所安排到府注射時間完成年度預防注射。為進一步提升在地施打率，已排定通霄鎮公所於11月21日(五)上午9點30分至11點30分在鎮公所後方加設狂犬病疫苗免費巡迴注射會場次，協助更多犬貓在社區內即能完成接種，強化地方防疫防線，至於12月狂犬病防疫追加場次則將陸續棑定公佈於本所網站及臉書。

苗栗縣動保所也提醒，狂犬病防治務必遵守「二不一要」原則，分別是不棄養犬貓、不接觸野生動物、要每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗預防，如果不慎遭野生動物或陌生犬貓抓咬傷，應立即以肥皂與大量清水沖洗至少15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒，並儘速就醫，同時通報動防所協助後續防疫評估。

