中部中心/王俞斐、黃信儒、邱俊超 苗栗報導

苗栗有漁民拍下，在通霄外海，離岸不到24海浬處，一艘掛有五星旗的中國籍漁船，疑似越界捕魚，卻沒看到海巡人員！對此海巡署澄清，當天在苗栗及中部海域，共有9艘不明目標，立刻以水砲強制驅離，在7日中午，9艘不明目標及中國漁船，都已驅離出我國限制水域。





中國籍漁船闖我海域捕魚 海巡署遭質疑無作為

通霄外海中國籍漁船越界捕魚 漁民嘆:魚都被抓光(圖/翻攝網路)









漁民第一視角拍下，苗栗通霄外海，離岸不到24海浬處，出現一艘，掛有五星旗的中國籍鐵殼漁船，只見船上，好幾名人員分工合作，同時作業，放眼望去，船上的漁貨，堆積的跟小山一樣高，而漁船還持續進行捕撈作業。漁民看到這一幕傻眼，質疑這艘中國籍的漁船，已經越界捕魚，不滿魚都被抓光了，擔心生計受影響，質疑怎麼沒看到海巡人員。

廣告 廣告





中國籍漁船闖我海域捕魚 海巡署遭質疑無作為

海巡署澄清當天當地沒有接獲民眾通報 但在臺中港北方26浬處海域發現另一艘中國漁船立刻驅離(圖/海巡署提供)









對此海巡人員澄清，6日當天沒有接獲民眾通報，不過同日在苗栗和中部海域，共掌握9艘不明目標，並且在臺中港北方26浬處海域，發現另一艘中國漁船，立刻以無線電、艇外廣播以及水砲實施強制驅離。





中國籍漁船闖我海域捕魚 海巡署遭質疑無作為

海巡署表示7日中午這9艘不明目標和中國漁船 都已經驅離我國限制水域(圖/海巡署提供)









直到7日中午左右，這9艘不明目標和中國漁船，都已經驅離我國限制水域，後續也將配合雷達監控系統，24小時監控，避免再有中國漁船越界。









原文出處：中國籍漁船闖我海域捕魚 海巡署遭質疑無作為

更多民視新聞報導

中國漁船「非故意」拖斷台馬海纜 中籍船長自馬祖小三通遣返

揭中共軍演真相 王定宇批「假訊息配合認知作戰」

